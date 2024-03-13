Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Parfum Khusus Miss V Viral di Korea, Yuk Kenali Bahaya jika Menggunakannya

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |22:00 WIB
Parfum Khusus Miss V Viral di Korea, Yuk Kenali Bahaya jika Menggunakannya
Bahaya menggunakan parfum pada miss v. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PRODUK parfum khusus untuk Miss V menjadi viral di Korea Selatan. Hal ini karena banyaknya wanita Korea yang ingin mengempas aroma tidak sedap yang muncul pada Miss V.

Bukan hanya menjaga kebersihan badan, menjaga higienitas area sekitar Miss V memang menjadi salah satu hal yang tak kalah penting lho. Terlebih bagi para wanita yang tinggal di Indonesia dengan udara yang panas dan tingkat kelembaban yang cukup tinggi.

Hal ini memungkinkan timbulnya aroma tidak sedap dari organ intim yang bisa mengganggu rasa percaya diri Anda. Umumnya kondisi tersebut disebabkan oleh penggunaan pakaian yang terlalu ketat.

Miss V

Sehingga sirkulasi udara di area sekitar area kewanitaan menjadi kurang baik dan menyebabkan lembab. Selain itu, melansir Daily Vanity, Rabu (13/3/2024), aroma tidak sedap di area kewanitaan juga bisa muncul pada saat menstruasi dan cuaca yang panas.

Namun, penggunaan parfum khusus Miss V bukan menjadi satu-satunya jawaban untuk menghempaskan bau tidak sedap tersebut. Anda bisa menggunakan sabun khusus untuk menjaga keseimbangan pH di area Miss V. Selain itu, rutin mengganti pakaian dalam, khususnya jika sudah terasa lembab atau basah juga bisa lho.

Ini dapat menjadi salah satu langkah menghindari perkembangan bakteri dan bau tak sedap. Menurut laporan tersebut, sebetulnya penggunaan parfum khusus Miss V tidak begitu diperlukan untuk kebersihan area kewanitaan. Penggunaan parfum tersebut cenderung memberikan dampak negatif pada area yang sensitif.

Halaman: 1 2
1 2
      
