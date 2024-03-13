5 Bahaya Minum Air Dingin saat Buka Puasa bagi Kesehatan

HIDANGAN berbuka puasa biasanya identik dengan minum-minuman serba dingin. Selain bisa melepas dahaga, minuman dingin juga dianggap bisa menyegarkan tubuh setelah seharian menjalani puasa.

Namun, apakah benar minuman dingin bisa memberikan efek segar setelah seharian berpuasa? Atau justru punya dampak buruk untuk kesehatan tubuh?

Ternyata, mengonsumsi minuman dingin saat berbuka puasa justru tidak sepenuhnya disarankan. Sebab, di balik kesegaran yang didapatkan, terdapat bahaya yang mengintai di baliknya. Terlebih, jika mengonsumsinya secara berlebihan.

Nah, berikut beberapa dampak buruk jika sering minum air dingin saat berbuka puasa, dilansir dari beberapa sumber, Kamis(14/3/2024).

1. Gangguan pencernaan

Minum es saat berbuka puasa akan menyebabkan kinerja lambung menjadi lambat. Pasalnya, lambung harus menyesuaikan suhu es yang Anda minum dengan suhu tubuh terlebih dahulu.

Selain itu, selama berpuasa perut tidak terisi makanan dan minuman selama 13 jam sehingga akan kaget atau mengalami kontraksi ketika langsung menerima air dingin.

2. Sakit tenggorokan

Minum air dingin ketika berbuka puasa dalam kondisi perut kosong dan dilakukan secara rutin bisa mengakibatkan sakit tenggorokan dan hidung tersumbat. Karena air dingin bisa menghasilkan penumpukan lendir berlebih di saluran pernapasan.

3. Menghambat makanan ke perut

Penelitian dari Southern Medical University, China, menyebutkan mengonsumsi air dingin dalam keadaan perut kosong bisa menimbulkan akalasia, yakni kondisi ketika otot kerongkongan tidak mampu mendorong makanan atau minuman masuk ke lambung.

4. Menurunkan detak jantung

Sejumlah riset sudah menunjukkan, bahwa minum es saat buka puasa dapat merangsang saraf untuk menurunkan detak jantung dan dalam beberapa kasus bisa berbahaya bagi jantung.