8 Manfaat Lobak bagi Kesehatan

LOBAK adalah sayuran dari keluarga Brassicaceae. Sayuran renyah ini memiliki rasa yang menyengat dan tersedia dengan rasa pedas dan manis.

Isothiocyanates adalah senyawa paling kuat dalam lobak. Antioksidan ini meningkatkan kesehatan jantung dan membantu memerangi kanker. Sementara antioksidan ini juga dapat membantu pengobatan diabetes, serat dalam lobak dapat meningkatkan kesehatan pencernaan dan penurunan berat badan.

Bukan cuma itu, bahkan dari sekian banyak beragam jenis lobak yang ada, adapun manfaat lainnya yang dimiliki oleh lobak. Dilansir dari laman STYLECRAZE, Jumat (8/3/2024) berikut deretan manfaatnya.

1. Dapat Meningkatkan Kesehatan Kardiovaskular

Ekstrak lobak ditemukan mempengaruhi produksi oksida nitrat dalam studi tikus. Hal ini menyebabkan pembuluh darah rileks dan pada akhirnya dapat menurunkan tekanan darah

2. Dapat Menurunkan Risiko Kanker





Lobak milik keluarga sayuran silangan. Sayuran ini mengandung senyawa yang dipecah menjadi isothiocyanates ketika dikombinasikan dengan air. Isothiocyanates ini dapat membantu memerangi berbagai bentuk kanker.

3. Membantu Pengobatan Diabetes

Lobak memiliki efek antidiabetes. Mereka memperkuat sistem pertahanan antioksidan tubuh dan mengurangi akumulasi radikal bebas. Ini meningkatkan metabolisme energi dan mengurangi penyerapan glukosa di usus, sehingga membantu penderita diabetes

4. Meningkatkan Kesehatan Pencernaan

Lobak adalah sumber serat yang baik dan dapat meningkatkan kesehatan pencernaan. Hal yang sama berlaku untuk daun sayuran.

5. Dapat Membantu Penurunan Berat Badan

Meskipun kami tidak memiliki penelitian langsung yang menghubungkan lobak dengan penurunan berat badan, serat dalam sayuran ini dapat membantu penurunan berat badan. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa diet tinggi serat bisa sangat bermanfaat untuk manajemen berat badan.