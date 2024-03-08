Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

8 Manfaat Lobak bagi Kesehatan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |22:00 WIB
8 Manfaat Lobak bagi Kesehatan
Manfaat konsumsi lobak bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

LOBAK adalah sayuran dari keluarga Brassicaceae. Sayuran renyah ini memiliki rasa yang menyengat dan tersedia dengan rasa pedas dan manis.

Isothiocyanates adalah senyawa paling kuat dalam lobak. Antioksidan ini meningkatkan kesehatan jantung dan membantu memerangi kanker. Sementara antioksidan ini juga dapat membantu pengobatan diabetes, serat dalam lobak dapat meningkatkan kesehatan pencernaan dan penurunan berat badan.

Bukan cuma itu, bahkan dari sekian banyak beragam jenis lobak yang ada, adapun manfaat lainnya yang dimiliki oleh lobak. Dilansir dari laman STYLECRAZE, Jumat (8/3/2024) berikut deretan manfaatnya.

1. Dapat Meningkatkan Kesehatan Kardiovaskular

Ekstrak lobak ditemukan mempengaruhi produksi oksida nitrat dalam studi tikus. Hal ini menyebabkan pembuluh darah rileks dan pada akhirnya dapat menurunkan tekanan darah

2. Dapat Menurunkan Risiko Kanker

Lobak

Lobak milik keluarga sayuran silangan. Sayuran ini mengandung senyawa yang dipecah menjadi isothiocyanates ketika dikombinasikan dengan air. Isothiocyanates ini dapat membantu memerangi berbagai bentuk kanker.

3. Membantu Pengobatan Diabetes

Lobak memiliki efek antidiabetes. Mereka memperkuat sistem pertahanan antioksidan tubuh dan mengurangi akumulasi radikal bebas. Ini meningkatkan metabolisme energi dan mengurangi penyerapan glukosa di usus, sehingga membantu penderita diabetes

4. Meningkatkan Kesehatan Pencernaan

Lobak adalah sumber serat yang baik dan dapat meningkatkan kesehatan pencernaan. Hal yang sama berlaku untuk daun sayuran.

5. Dapat Membantu Penurunan Berat Badan

Meskipun kami tidak memiliki penelitian langsung yang menghubungkan lobak dengan penurunan berat badan, serat dalam sayuran ini dapat membantu penurunan berat badan. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa diet tinggi serat bisa sangat bermanfaat untuk manajemen berat badan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement