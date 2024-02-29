Ngidam Pada Ibu Hamil Wajib Selalu Dituruti? Ini Penjelasannya

NGIDAM merupakan fenomena yang sering ditemukan pada ibu hamil. Biasanya ibu hamil akan memasuki fase ngidam di awal masa kehamilan.

Ibu hamil yang ngidam biasanya tiba-tiba ingin mengonsumsi makanan atau minuman tertentu. Bahkan tak jarang ingin membeli benda tertentu, hingga bepergian ke suatu tempat.

Biasanya ibu hamil ingin selalu dituruti keinginannya. Bahkan ada mitos yang menyebut kalau keinginan ibu hamil tidak dituruti bayinya akan ngiler. Lantas apakah ibu hamil yang ngidam harus dituruti?

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dr Ardiansjah Dara Sjahruddin, SpOG, MKes menjelaskan ngidam itu bisa terjadi karena adanya perubahan hormonal yang berpengaruh juga ke psikis.

“Bumilnya jadi lebih sensitif, indera perasanya berubah, ada juga peningkatan produksi air liur. Kondisi tersebut bisa berpengaruh ke ngidam yang aneh-aneh,” ujar dr Dara dalam cuitannya di X @dokterdara, Kamis (29/2/2024).

Dokter Dara menjelaskan kalau ngidam makanan dan minuman sangtlah wajar. Tapi ada pula ibu hamil yang ngidam pengen berfoto sama artis, hingga pengen beli sesuatu.

“Perlu dipahami oleh paksu kalau ngidam itu bentuk bumil mencari perhatian. Karena kehamilan ini bikin bumil perasaannya bercampur antara senang, worry, belum lagi ada perubahan di badan dan perasaan,” tuturnya.