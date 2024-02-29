Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

MNC Peduli dan PMI Kota Sukabumi Gelar Donor Darah, Karyawan Sambut Antusias

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |16:00 WIB
MNC Peduli dan PMI Kota Sukabumi Gelar Donor Darah, Karyawan Sambut Antusias
Ridwan ikut donor darah bersama MNC Peduli. (Foto: MPI/ Devi Pattricia)
A
A
A

MNC Peduli bersama dengan PMI Kota Sukabumi kembali melaksanakan aksi yang bertajuk ‘Donor Darah MNC Love Donation’. Acara ini diselenggarakan di iNews Tower Lantai 3, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ini menjadi salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh MNC Peduli.

Para karyawan telah mendatangi lokasi sejak pukul 8.30 tadi pagi. Namun antusiasme para karyawan yang hendak donor darah semakin besar seiring berjalannya waktu. Salah satu karyawan MNC Kebon Sirih yang sejak awal sudah hadir di lokasi, yaitu Ridwan (54).

Dia mengaku rutin mengikuti donor darah yang diselenggarakan oleh MNC Peduli. Bahkan dia mengaku sudah enam puluh tujuh kali melakukan donor darah di setiap tahunnya. Baginya, donor darah bisa membuat tubuh menjadi lebih segar dan bugar, apalagi tubuhnya pun mulai terbiasa untuk donor darah.

Donor Darah

“Semakin ke sini semakin seger, merasa segar ya. Artinya memang sudah terbiasa,” kata Ridwan saat ditemui MNC Portal Indonesia di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).

Jika mengingat pertama kali dirinya mencoba untuk rutin mendonor darah, Ridwan sempat merasa takut. Terlebih saat dirinya melihat jarum yang berukuran cukup besar. Namun dia mengaku setelah terbiasa dan mengetahui dampak bagi kesehatan dari kegiatan donor darah, rasa takut tersebut hilang.

“Waktu awal-awal iya, karena jarumnya lebih besar ya. Tapi ke sini ke sini sih, artinya sudah biasa dan aman ya,” tuturnya.

