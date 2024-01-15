Asyiknya Nongkrong Cantik dengan View Pegunungan di Selo Boyolali

BOYOLALI, salah satu kabupaten di Jawa Tengah, belakangan makin ramai karena menawarkan pesona alam yang menawan.

Selain keindahan alamnya, Kabupaten Boyolali menawarkan sejumlah tempat unik dan menarik yang cocok untuk dikunjungi selama berada di kawasan tersebut atau merencanakan liburan di daerah tersebut.

Berlibur ke Boyolali tidak hanya sebatas mengeksplorasi destinasi alam, melainkan juga mencakup kunjungan ke tempat-tempat menarik walaupun hanya untuk sekedar nongkrong. Salah satu tempat terkenal di sana adalah Kafe Argo Loro Kopi, yang dikenal karena view pegunungan.

Argo Loro Kopi, sebuah kafe di Boyolali, belakangan menjadi viral di berbagai media sosial. Tempat ini relatif baru, dibuka pada awal tahun 2021. Keberadaan Argo Loro Kopi menambah variasi tempat nongkrong di Boyolali yang patut dikunjungi.

Daya tarik pertama yang membuat kafe Argo Loro Kopi selalu ramai adalah pemandangan alam yang menawan.

Pengunjung dapat menikmati panorama perbukitan, persawahan, serta melihat dua gunung sekaligus, yang sering disebut sebagai 'Coffee Between The Mountains'. Dari tempat ini, Gunung Merapi dan Gunung Merbabu terlihat megah di kejauhan.

(Foto: Instagram/@argoloro_kopi)

Suasana segar dan asri khas Boyolali akan terasa saat mengunjungi tempat ini. Yang lebih unik, pada malam hari, pengunjung dapat menikmati keindahan lampu kota Boyolali menambah suasana menjadi semakin romantis.

Argo Loro Kopi tidak hanya menawarkan pemandangan alam yang menawan, tetapi juga dibangun dengan desain yang sangat instagramable. Dengan konsep modern dan estetik, kafe ini didominasi oleh kaca-kaca segitiga yang menjadi ciri khas bangunannya.

Oleh karena itu, pengunjung yang memilih untuk duduk di dalam ruangan masih dapat menikmati keindahan alam sekitar melalui desain yang terbuka.

Interiornya didesain menggunakan lampu-lampu gantung yang menambahkan kesan estetik. Properti kursi dan meja yang terbuat dari kayu dan besi juga tersedia sebagai pelengkap, menciptakan suasana yang nyaman dan modern.

Kafe ini sekilas mirip dengan Montana Del Cafe di Bali, namun dengan perbedaan bahwa area outdoor Argo Loro Kopi didesain seperti balkon.