5 Rekomendasi Hotel Dekat Jalan Braga, Cocok buat Staycation di Bandung!

JALAN Braga menjadi salah satu daerah di Kota Bandung, Jawa Barat yang menjadi destinasi utama para wisatawan. Bangunan-bangunan di Jalan Braga terkenal dengan nuansa kuno tetapi instagramable.

Mata Anda akan disuguhkan dengan pemandangan bangunan-bangunan antik bersejarah dan berbagai macam wisata kuliner yang terkenal di Kota Kembang ini.

Kentalnya budaya Sunda dan nilai-nilai sejarah yang ada di Jalan Braga membuat banyak orang ingin kembali lagi.

Bagi Anda yang memiliki rencana ingin staycation atau menghabiskan libur akhir pekan bersama keluarga dengan menelusuri berbagai aktivitas di Jalan Braga, berikut beberapa rekomendasi hotel terdekat, dikutip dari berbagai sumber.

(Foto: El Hotel Bandung)

1. El Hotel Bandung

El Hotel Bandung menjadi salah satu hotel yang menawarkan kemudahan akses pada para pengunjungnya.

Dengan mengusung konsep One Stop Shopping, El Hotel Bandung menawarkan berbagai fasilitas seperti klinik, cafe, minimarket, dan restaurant yang bisa dikunjungi publik. Hal ini juga dapat membantu para pengunjung untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Berlokasi yang strategis, pantas saja hotel ini menjadi langganannya para artis dan pejabat Tanah Air. Jika ingin ke Jalan Braga, Anda hanya tinggal berjalan kaki sedikit dan dapat menikmati berbagai macam pilihan kuliner serta berfoto di spot yang instagramable.

(Foto: Instagram/@ginoferuci_braga)

Tak hanya itu, fasilitas kolam renangnya pun sangat luas serta eksklusif dan memiliki kolam air panas atau jacuzzi. Pelayanan dari hotel ini pun tak usah diragukan lagi.

2. Gino Feruci Braga Hotel

Tidak jauh dari El Hotel Royale Bandung juga terdapat sebuah hotel yang berkonsep minimalis modern yakni Gino Feruci Braga Hotel.

Hotel ini termasuk hotel bintang 4 dengan kolam renang di rooftop gedung. Jika Anda ingin ngopi cantik, berjalan sedikit dari Gino Feruci Braga Hotel ada bisa temukan berbagai coffee shop salah satunya Kopi Toko Djawa yang sempat viral di media sosial.