Viral Pesawat Ini Lakukan Perjalanan Waktu, Terbang di 2024 ketika Mendarat Masih 2023

TEORI perjalanan waktu memang banyak berseliweran di Internet. Bahkan, serial The Simpsons sempat disebtu sebagai film yang penulisnya melakukan perjalanan waktu, lantaran banyak memperkirakan masa depan.

Memang, banyak juga film soal perjalanan waktu, baik ke masa depan maupun ke masa lalu. Tapi sebenarnya, melintas waktu dan kembali ke masa lalu bisa dilakukan loh, hanya saja tidak seperti yang ada di film-film.

Hal ini dibuktikan oleh sebuah penerbangan yang kembali ke masa lalu. Pasalnya, pesawat yang terbang di 2024 saat mendarat diketahui waktunya masih di 2023.

Momen ini pun cukup unik dan bukan karena teori yang kerap berseliweran di internet, tapi karena pembagian zona waktu. Adanya perbedaan waktu antara negara tujuan dengan negara asal mereka terbang membuat para penumpang itu seakan kembali ke masa lalu.

Dalam sebuah postingan yang viral di media sosial itu, para penumpang pesawat All Nippon Airways NH106 tersebut diketahui take off di bandara Haneda Tokyo Senin 1 Januari 2024, pada pukul 01.06 pagi.

Pesawat tersebut kemudian mendarat di salah satu bandara negara tujuan, yakni bandara internasional Los Angeles, Amerika Serikat, pada Minggu, 31 Desember 2023, sekira pukul 5 sore.

Bak mundur ke masa lalu, karena perbedaan waktu yang terpaut jauh itu, para penumpang pesawat tersebut secara tidak langsung jadi merayakan pergantian tahun sebanyak dua kali, yakni saat di negara asal dan saat sampai di negara tujuan.

“Perjalanan waktu mungkin dilakukan! Penumpang dalam penerbangan #NH106 lepas landas dari Tokyo pada tahun 2024 dan akan mendarat di Los Angeles pada tahun 2023 #BackToTheFuture,” tulis akun X @filghtradar24.