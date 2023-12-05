Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Begini Jadinya kalau Gen Z Coba Rampok Mobil, Ketemu Mobil Manual Bingung Nyetirnya

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |08:08 WIB
Begini Jadinya kalau Gen Z Coba Rampok Mobil, Ketemu Mobil Manual Bingung Nyetirnya
Ilustrasi Pencuri Mobil. (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMILIKI mobil mewah memang rawat menajdi sasaran kejahatan para pencuri mobil. Meskipun saat ini mobil semakin canggih, tapi memang para pencuri lebih pintar memanfaatkan peluang.

Tapi, hal itu tidak terjadi pada Myo Maung di Bethesda, Wisconsin, Amerika Serikat akhir pekan lalu. Dikutip The Drive, peristiwa unik itu dialami oleh Saat itu Myo Mau baru selesai makan malam dan ingin menuju mobil Porsche 718 miliknya yang diparkir di sisi jalan.

Porsche

Namun belum sampai ke mobil tiba-tiba sekelompok pencuri mobil datang sambil menodongkan senjata kepadanya. Mereka memaksa agar Myo Maung menyerahkan kuncil mobil sport buatan Jerman itu.

"Setelah mereka mendapatkan kunci mobil mereka langsung masuk dan menyalakan mesin," ucapnya.

Namun saat itu mereka justru cukup lama menjalankan mobil tersebut. Bahkan setelah berhasil mobil dijalankan mobil tersebut kerap mati.

Kesal karena tidak bisa jalan dengan baik, kompolotan pencuri itu kemudian keluar dari mobil. Saking marahnya mereka menembakkan senjata yang mereka bawa.

