Potret Cantik Kakak Menpora, Mesty Ariotedjo Dokter Anak yang Pernah Jadi Model

MENPORA Dito Ariotedjo memang menjadi menteri termuda dalam kabinet Presiden Jokowi, setelah dilantik pada April tahun ini. Dito merupakan anak bungsu dan memiliki dua kakak, yakni Aryo Prakoso Ariotedjo dan Dwi Lestari Pramesti Ariotedjo.

Berbeda dengan Dito yang menekuni jalur politik, Aryo memilih menjadi pengusaha sementara Dwi Lestari Pramesty Ariotedjo atau yang akrab disapa Mesty Ariotedjo, memilih menjadi dokter spesialis anak.

Dokter anak cantik ini pun sangat menginspirasi. Dia pernah menjadi anggota termuda di World Economic Forum 2014, dan juga pernah menjadi pembicara di International Non Communicable Diseases Children Conference.

Selain pintar, dan cantik Mesty memang pandai memadukan busana, tidak heran lantaran dia pernah menjadi model. Nah, berikut potret cantik Mesty seperti dilansir dari Instagram @mestyariotedjo.

Kala itu Mesty mengahdiri sebuah acara, dia tampil casual dengan blouse putih dan bawahan jeans. Dia pun memilih menggerai rambutnya, dan menyempurnakannya dengan makeup natural. Tak lupa Mesty memberikan senyum manis ke arah kamera.

Baca Selengkapnya: 4 Potret Dokter Cantik Mesty Ariotedjo, Kakak Menpora Dito Ariotedjo yang Kaya Prestasi

(Martin Bagya Kertiyasa)