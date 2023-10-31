IN2MF Eksplor Wastra Nusantara, Dorong Modest Fashion Indonesia Go Global

INDONESIA International Modest Fashion Festival (IN2MF) 2023 sukses digelar. Ajang tahunan ini mendorong pelaku modest fashion di Indonesia bisa diterima di pasar global.

Itulah yang menjadi perhatian dari National Chairman Indonesian Fashion Chamber (IFC) Ali Charisma terkait ajang IN2MF 2023.

“Sekalipun diadakan di Indonesia, targetnya bisa diterima di pasar global. Desainer memikirkan untuk mengolah wastra yang laku dijual di dalam negeri dan luar negeri,” tutur Ali Charisma kepada okezone.com usai closing ceremony di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu 29 Oktober 2023.

Ali mengharapkan dari IN2MF ini, sudah banyak nantinya stake holder yang mencari brand atau karya desainer yang dijual di negara mereka. Menurutnya, itu berarti sukses go global.

“Kalau cuma bawa desain sendiri, itu belum sukses, belum tercapai,” ujarnya.

Selama ajang IN2MF 2023, sebanyak 10 desainer dari luar negeri terlibat memamerkan karya mereka. Itu merupakan terobosan, di mana tahun sebelumnya tidak melibatkan desainer mancanegara.

“Tujuan industri fashion bisa kolaborasi, mengenalkan pelaku industri fashion luar negeri bisa menggunakan wastra,” kata Ali Charisma.

IN2MF 2023 merupakan bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023. Acara ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bersama Menteri Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Teten Masduki dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, 26 Oktober 2023.

Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) RI dan Indonesia Fashion Chamber (IFC) menginisiasi pelaksanaan IN2MF sebagai payung besar dan integrasi seluruh kegiatan di sektor modest fashion Indonesia. Penyelenggaraan IN2MF terus ditingkatkan ke skala internasional, guna memperkenalkan produk modest fashion Indonesia dan memperkuat eksistensinya di kancah global.