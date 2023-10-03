Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gaya Vonzy dan Nita Vior Pamer Main Bulutangkis Bikin Salfok

Rayfi Azahra , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |09:10 WIB
Gaya Vonzy dan Nita Vior Pamer Main Bulutangkis Bikin Salfok
Vonzy dan Nita Vior. (Foto: Instagram)
A
A
A

BADMINTON atau bulutangkis memang menjadi salah satu olahraga yang memiliki banyak prestasi. Indonesia pun memiliki nama-nama besar di bidang bulutangkis, bukan hanya para pria tetapi juga wanita.

Belakangan, olahraga bulutangkis bahkan juga dimainkan para selebriti hingga selebgram. Salah satu selebgram yang ikut dalam pertandingan bulutangkis adalah Vonny Felicia atau yang dikenal dengan nama Vonzy.

Potretnya berpartisipasi dalam cabang bulutangkis ini pun menarik perhatian netizen. Apalagi, dia juga bersama sang sahabat Nita Vior. Penasaran dengan potret Vonzy bermain bulutangkis dan foto bersama sahabatnya Nita Vior? Yuk mari kita intip keseruannya

Pada pertandingan tersebut, Vonny Felicia bermain ganda campuran bersama Thariq Halilintar

Vonzy dan NIta

Mereka terlihat kompak banget saat di lapangan. Vonny Felicia dan Thariq bertanding melawan pasangan Fuji dan Athalla. Pada pertandingan melawan Fuji dan Athalla tersebut, Vonny Felicia dan Thariq berhasil unggul dan meraih juara.

Vonzy dan NIta

Diantara para artis, Vonny Felicia dan Nita Vior ikut memeriahkan dan ikut lomba bulutangkis ganda campur. Vonny terlihat kompak bersama sahabatnya, momen itu terlihat ketika mereka saling berpelukan sebelum tanding.

Vonzy dan NIta

Terlihat pada bagian belakang kaos yang mereka pakai tertulis BA gemas dan Cumi gemoy.Vonny bersama sahabat mendapat banyak pujian dari netizen.

“BA gemas & cumi gemoy 😆,” kata @pun***

“u guys are so pretty 😍🤍,” ujar @tir***

“minnie and daisy 🤍💙,” tulis @vfa***

“Vonzy Mirip Zhao Lusi,” ujar @col***

“dua duanya gemoy, jadi bingung,” tulis @uja***

Halaman:
1 2
      
