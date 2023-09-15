Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramai Video Nicholas Saputra Zaman Mahasiswa, Ternyata Doyan Nongkrong di Toko Buku

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |16:30 WIB
Nicholas Saputra era mahasiswa, (Foto: Twitter @txtaboutniscap)
Nicholas Saputra era mahasiswa, (Foto: Twitter @txtaboutniscap)
A
A
A

PARA remaja era tahun 2000-an pasti tau betul kalau pesona Nicholas Saputra sudah terpancar sejak dulu! Sampai sekarang pun, di usianya yang sudah kepala tiga, Nicholas pun tetap bertahan jadi idola banyak wanita, baik remaja atau pun yang sudah dewasa muda.

Nah, tengah ramai beredar video lawas ketika Nicholas Saputra era masih menjadi mahasiswa Arsitektur UI. Pria tampan yang akrab disapa Nicho tersebut masih dengan gaya rambut keriting dan agak sedikit gondrong ketika dirinya syuting sebuah acara di channel musik favorit anak muda pada zamannya.

Nicholas Saputra jaman masih menjadi mahasiswa, sedari muda sudah begitu menawan lewat wajah tampan, hidung mancung, kulit putih, serta gaya rambut khasnya. Tak hanya tampan dan berotak encer, Nicholas di video tersebut tampak benar-benar seperti sosok karakter Rangga asli di film Ada Apa Dengan Cinta.

Mengutip video di akun Twitter @txtaboutniscap, Jumat (15/9/2023) kala itu melalui acara MTV, Nicholas mengajak para anak nongkrong mengunjungi tempat favoritnya. Ternyata, kehidupan nyata Nicholas Saputra pun tak jauh berbeda dengan Rangga yang doyan baca buku, Nicholas asli pun lebih suka menghabiskan waktunya ke toko buku, berbeda dengan anak muda seusianya yang mungkin lebih suka nongkrong di mall, pusat perbelanjaan, atau kedai kopi.

(Foto: Twitter @txtaboutniscap)

"Oke anak nongkrong sekarang kita sudah sampai di toko buku yang cukup sering gue kunjungi," ujar Nicholas saat sampai di toko buku ak.'sa.ra Kemang, Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
      
