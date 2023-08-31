Viral! Video Baim Wong Marah-Marah, Ternyata Persiapan Tambah Lapak Streaming ke Shopee Live

JAKARTA - Kabar heboh kembali datang dari kalangan selebriti yaitu Baim Wong. Si Raja Konten ini kerap membuat konten viral di YouTubenya, baik video prank, konten giveaway, video kesehariannya bersama istri dan anak-anak, serta rutinitasnya sebagai seorang public figure.

Baru-baru ini publik kembali dihebohkan dengan beredarnya unggahan video di akun instagram @lambe_turah yang merekam sebuah adegan secara diam-diam saat Baim Wong terlihat sedang marah-marah ke karyawannya.

Dalam video yang diunggah pada 30 Agustus tersebut terlihat suasana sangat tegang karena direkam secara tersembunyi dari balik pintu.

Foto: IG Baim

Tentunya netizen langsung ramai-ramai mengomentari dan bertanya kenapa Baim terlihat kasar dan galak kepada karyawannya. Tidak terima akan hal tersebut, ia pun langsung memberikan reaksinya terhadap video tersebut dan memposting ulang dengan caption “Jangan suudzon..”

Unduhan video Baim telah menarik banyak perhatian netizen yang menunggu tanggapan dari yang bersangkutan. Berselang satu hari, Baim mengumumkan klarifikasinya dengan posting-an lengkap video kejadian sebenarnya yang terjadi antara dia dan karyawannya.

Video tersebut menampilkan seorang karyawannya sedang memotong sebuah properti berbentuk price tag dengan tulisan HARGA raksasa. Baim Wong pun melakukan klarifikasi ke kamera kalau dia sedang mempersiapkan untuk memberikan potongan harga atau Diskon 50 persen di sesi Shopee Live perdananya.

“Eh ada Bosque… sabar Bosque. Ini memang seperti yang terlihat. Saya sedang potong harga gede-gedean untuk sesi live perdana saya di Shopee Live! Diskonnya ga main-main, buat Bosque saya kasih 50 persen. Gila kan? 50 persen lho, yang lain mana berani? Catet bosque MALAM INI JAM 8 MALAM!!!!, hanya di Shopee Live! Inget ya Diskon 50 persen, MALAM INI JAM 8 MALAM di ShopeeLive! Paling Murah di Shopee”

Foto: IG Baim