Viral Bule Diduga Mr Beast Numpang Makan di Kondangan

BARU-BARU ini publik dihebohkan dengan pria yang diduga Mr Beast numpang makan di kondangan. Jimmy Donaldson atau biasa dikenal Mr Beast merupakan seorang Youtuber sukses asal Amerika Serikat yang telah memiliki 179 juta subscribers.

Ia terkenal karena aksi deretan videonya yang mahal. Berdasarkan data Forbes 2022 Mr Beast merupakan Youtuber terkaya pada tahun 2021 dengan pendapatan mencapai USD54 juta atau setara dengan Rp808 miliar.

Dengan kedatangan pria yang diduga Jimmy Mr Beast pada acara kondangan ini semakin membuat heboh publik. Video viral itu diunggah oleh akun TikTok @arimasanca.

Terlihat 2 orang pria bule yang sedang mendatangi acara kondangan di salah satu rumah warga di Kulon Progo, Yogyakarta. Yang menjadi sorotan yaitu salah satu pria itu terlihat mirip seperti Mr Beast.

Saat baru sampai mereka berdua langsung disambut oleh seorang bapak-bapak. Lalu bapak itu terlihat langsung mengantarkan ke meja prasmanan dan mempersilahkannya makan.