Sudah Jatuh Tertimpa Tangga, Kopi Klotok Rugi karena Banyak yang Tak Bayar Makanan Lalu Instagram Kena Hack

KOPI Klotok baru-baru ini viral di Sosmed. Pasalnya, salah satu tempat makan ikonik di Yogyakarta ini disebut-sebut tengah mengalami kerugian karena dua kali kejadian, yakni peretasan dan kasus kabur tanpa bayar.

Akun Instagram Kopi Klotok baru-baru ini juga diretas oleh oknum tak bertanggung jawab yang meminta pelanggan harus melakukan reservasi sebelum datang ke tempat makan tersebut.

Pihak Kopi Klotok lantas membuat akun resmi baru mereka. Melalui akun Instagram @kopiklotokyogyakarta, mereka lantas mengungkapkan peretasan hingga penipuan yang dilakukan melalui akun lama mereka. Mereka juga meminta masyarakat agar berhati-hati dengan penipuan di akun @kopillotok dan ikut mereport akun Instagram yang telah diretas tersebut.

“Hati-hati penipuan di akun @kopiklotok. TIDAK PERLU RESERVASI. Monggo langsung datang saja njih,” tulis salah satu unggahan di akun Instagram @kopiklotokyogyakarta.

Bahkan, sejauh ini pihak Kopi Klotok juga telah melakukan upaya hukum untuk menindak lanjuti upaya peretasan dan penipuan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggun jawab itu.

Hal itu terlihat dalam sebuah unggahan di story akun Instagram tersebut. Mereka tampak meminta pelanggan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu ke sebuah link WhatsApp yang mereka cantumkan.

“Tiap hari minimal ada 2 yg kena. Sekali reservasi 250 ribu. Dan ada mungkin 10 orang kena. (Total kerugian) Rp7 sampai 10 juta,” ujar pihak Kopi Klotok kepada MNC portal melalui Direct Massage Instagram.

Pihak Kopi Klotok juga menyebut, meski akun @kopiklotok tersebut sudah sempat lenyap karena banyak yang mereport, namun, akun tersebut kembali bisa muncul dan kembali melakukan berbagai jenis penipuan.

Bahkan, untuk melancarkan aksinya, oknum tersebut tampak sengaja menonaktifkan fitur komentar, baik di postingan feed hingga story Instagram. “Waktu itu sempat ke take down, tapi muncul lagi,” ungkap pihak Kopi Klotok.