HOME WOMEN BEAUTY

4 Potret Cantik Jessica Iskandar dengan Makeup Flawless, bak Artis Hollywood!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |14:30 WIB
4 Potret Cantik Jessica Iskandar dengan Makeup Flawless, bak Artis Hollywood!
Jessica Iskandar (Foto : Instagram/@inijedar)
A
A
A

JESSICA Iskandar merupakan salah satu artis Tanah Air yang terkenal konsisten tampil cantik di setiap kesempatan. Meski telah menjadi ibu dua anak, penampilan Jessica Iskandar tampak tak kalah cantik dari para gadis belia.

Tak jarang, penampilan artis yang akrab disapa Jedar ini kerap menjadi inspirasi kaum hawa. Termasuk dalam urusan makeup.

Nah, berikut beberapa potret cantik Jedar dalam pulasan makeup nan flawless yang bisa jadi inspirasi untuk kamu yang ingin tampil lebih cantik, dilansir dari akun Instagram @victoria_makeupatelier.

1. Tetap flawless meskipun full makeup

Jessica Iskandar

Meski mengenakan riasan yang sedikit bold, namun penampilan Jedar dalam potret ini tampak terlihat flawless.

Nah, agar bisa tampil ‘gorjes’ tanpa terlihat berlebihan, kamu bisa mengaplikasikan pulasan makeup yang seimbang.

Misal, jika sudah mengenakan eyelash yang ‘on point’ seperti Jedar ini, kamu cukup memulas bibir dengan warna lipstick yang tidak mencolok, salah satunya warna peach yang segar.

2. Pipi tirus dengan shading

Jessica Iskandar

Kamu juga bisa mendapatkan efek pipi yang lebih tirus seperti Jedar dalam potret berikut ini. Terlihat, ia mengenakan shading dengan warna yang tampak senada dengan lipstick, namun tampak lebih soft.

