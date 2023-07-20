Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Terbaru Rebecca Klopper Usai Tersandung Kasus Video Syur, Tampil Berani Pakai Dress Transparan!

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |13:00 WIB
Potret Terbaru Rebecca Klopper Usai Tersandung Kasus Video Syur, Tampil Berani Pakai Dress Transparan!
Rebecca Klopper. (Foto: Instagram/@rklopper)
A
A
A

USAI tersangkut kasus video syur diduga miripnya, Rebecca Klopper akhirnya kembali tampil di hadapan publik. Artis yang akrab disapa Becca itu menjalani pemotretan dengan fotografer Karina Yasmine.

"Our for @rklopper @image.mgt @mulanisanjay,"tulis Rebbeca Klopper melalui cuitan diakun instagram pribadinya, Kamis (20/7/2023).

Rebecca Klopper

Becca mengenakan dress hitam dengan modelan A-Line bermaterial tulle transparan tekstur polkadot. Agar tampilannya semakin anggun dengan gloves transparan serupa gaunnya.

Urusan rambut, Becca tak banyak melakukan styling. Rambutnya cukup dicatok luruk dan digerai menutupi sebagian tubuhnya.

