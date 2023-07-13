Kisah Tiang Masjid Tegur Orang Salat Tergesa-gesa, Suaranya Lantang Bikin Kaget

TARIM, Hadramaut, Yaman dikenal sebagai kota sejuta wali. Ia merupakan kota ilmu yang seluruh penduduknya memiliki pribadi luhur dan alim. Tak heran, banyak para wali atau auliya terlahir di kota itu.

Di sana lahir banyak ulama besar dari kalangan alawiyin anak cucu keturunan (dzurriyah) Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam.

Bukan hanya dari penduduknya saja yang banyak dianugerahi karomah karena keshalihannya, masjid-masjid yang ada di kota itu juga banyak yang dikenal keramat atau memiliki keistimewaan di luar akal manusia.

Salah satunya adalah Masjid Baharmi atau yang punya nama lain Masjid Aqobah. Masjid Baharmi merupakan masjid tertua yang terkenal keramat di Kota Tarim.

Masjid Baharmi (Foto: YouTube/Gus Zein Menjawab)

Lokasinya berada di antara permukiman padat penduduk. Masjid ini dibangun oleh seorang ahli fiqih (fuqaha) bernama Syaikh Mas’ud Baharmi sekitar abad ke-6 Hijriah, atau 900 tahun silam.

Karena dibangun ratusan tahun lalu, Masjid Baharmi memiliki arsitektur kuno khas Hadramaut. Uniknya lagi, selain karena sudah tua, masjid ini terlihat semakin kuno karena bangunannya terbuat dari tanah liat.

Bangunannya tidak begitu luas, namun Masjid Baharmi memiliki banyak tiang besar dan lebar. Nah, tiang-tiang itulah yang sampai sekarang menjadi ikon masjid ini.

Lalu, apa istimewanya Masjid Baharmi? Ya, menurut catatan sejarah, di masjid itu terdapat sebuah tiang yang dahulu pernah berbicara seperti manusia.