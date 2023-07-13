Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kisah Tiang Masjid Tegur Orang Salat Tergesa-gesa, Suaranya Lantang Bikin Kaget

Andini Putri Nurazizah , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |11:03 WIB
Kisah Tiang Masjid Tegur Orang Salat Tergesa-gesa, Suaranya Lantang Bikin Kaget
Masjid Baharmi di Kota Tarim, Hadramaut, Yaman (Foto: YouTube/Gus Zein Menjawab)
A
A
A

TARIM, Hadramaut, Yaman dikenal sebagai kota sejuta wali. Ia merupakan kota ilmu yang seluruh penduduknya memiliki pribadi luhur dan alim. Tak heran, banyak para wali atau auliya terlahir di kota itu.

Di sana lahir banyak ulama besar dari kalangan alawiyin anak cucu keturunan (dzurriyah) Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam.

Bukan hanya dari penduduknya saja yang banyak dianugerahi karomah karena keshalihannya, masjid-masjid yang ada di kota itu juga banyak yang dikenal keramat atau memiliki keistimewaan di luar akal manusia.

Salah satunya adalah Masjid Baharmi atau yang punya nama lain Masjid Aqobah. Masjid Baharmi merupakan masjid tertua yang terkenal keramat di Kota Tarim.

Masjid Baharmi

Masjid Baharmi (Foto: YouTube/Gus Zein Menjawab)

Lokasinya berada di antara permukiman padat penduduk. Masjid ini dibangun oleh seorang ahli fiqih (fuqaha) bernama Syaikh Mas’ud Baharmi sekitar abad ke-6 Hijriah, atau 900 tahun silam.

Karena dibangun ratusan tahun lalu, Masjid Baharmi memiliki arsitektur kuno khas Hadramaut. Uniknya lagi, selain karena sudah tua, masjid ini terlihat semakin kuno karena bangunannya terbuat dari tanah liat.

Bangunannya tidak begitu luas, namun Masjid Baharmi memiliki banyak tiang besar dan lebar. Nah, tiang-tiang itulah yang sampai sekarang menjadi ikon masjid ini.

Lalu, apa istimewanya Masjid Baharmi? Ya, menurut catatan sejarah, di masjid itu terdapat sebuah tiang yang dahulu pernah berbicara seperti manusia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/408/3142804/makam_mbah_ginah-23cv_large.JPG
Makam Misterius di Balai Kota Malang Jadi Wisata Religi, Benarkah Makan Tumbal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/408/3142638/mbah_ginah-wal9_large.JPG
Sosok Mbah Ginah yang Makamnya Tak Bisa Dipindahkan dari Kompleks Balai Kota Malang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/408/3057185/masjid_baiturrahman_aceh-Voub_large.JPG
5 Destinasi Ramah Muslim di Indonesia, Nomor 1 Negeri Serambi Makkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/408/3044821/bambu_cinta_joko_tarub-JrRM_large.JPG
Misteri Bambu Cinta Peninggalan Joko Tarub, Konon Tumbuh dari Tusuk Sate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/408/3030608/masjid_sunan_giri-oHDq_large.JPG
Dibangun Sunan Giri Tahun 1544, Masjid Bersejarah Ini Baru Punya Sertifikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/408/3020942/museum_wahyu-7xju_large.JPG
Mengunjungi Museum Wahyu, Napak Tilas Perjalanan Rasulullah Terima Wahyu di Gua Hira
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement