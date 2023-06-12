Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Gaya Marsha Aruan yang Makin Hot dan Stylish, Bikin Salfok!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |22:00 WIB
6 Gaya Marsha Aruan yang Makin Hot dan Stylish, Bikin Salfok!
Marsha Aruan. (Foto: Instagram/@aruanmarsha)
A
A
A

MARSHA Aruan salah satu mantan artis cilik yang masih aktif sampai sekarang. Marsha masih bermain di film dan juga model iklan untuk beberapa produk.

Menginjak usia dewasa, penampilan Marsha Aruan sangat berubah. Mantan kekasih El Rumi ini kerap tampil stylish dan seksi.

Melalui unggahannya di Instagram dia banyak membagikan foto-fotonya yang mengundang banyak komentar dari netizen. Penasaran seperti apa potret Marsha Aruan kini? Berikut ulasannya, Senin (12/06/2023).

1. Stylish dengan outfit semi formal

Marsha Aruan

Marsha Aruan begitu memesona saat menghadiri sebuah acara. Gayanya terlihat stylish memakai outfit semi formal yang terdiri dari sport bra putih yang dipadukan dengan blazer berbahan silk dan blue jeans.

Dia nampak cantik dengan makeup tebal nuansa pink dan rambut yang diikat rapi. Pose satu tangan memegang dada sambil melirik ke samping, cantiknya pol!

"Terlihat makin segar dan dewasa," kata @desriani***

"Cantik ayu," ucap @risnawita***

2. Pose di pantai

Marsha Aruan

Di foto selanjutnya Marsha Aruan tengah menikmati suasana pantai. Dia memilih memakai slim dress rajut sambil membawa tas hitam dan sandal. Rambut panjangnya digerai dan dia menambahkan kacamata hitam pada penampilannya.

3. Foto OOTD

Marsha Aruan

Pada foto selanjutnya Marsha Aruan begitu memukau dengan outfit casual. Dia memakai one shoulder top warna pink dengan aksen cut off yang dipadukan dengan celana putih. Kemudian dia memadu padankan dengan outer hitam dan membawa tas rajut.

Rambut pirangnya digerai dengan aksen bergelombang dan dia menambahkan kacamata hitam yang disematkan di kelapanya. Pose sambil melihat ke bawah, gayanya kece abis!Pose

Halaman:
1 2
      
