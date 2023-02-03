Gejala

Menurut laman resmi Kementerian Kesehatan, gejala Vaskulitis itu biasanya demam, penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas, kelelahan, tidak nafsu makan, dan ruam kulit.

Lebih lanjut, Mayo Clinic menerangkan bahwa ada gejala khusus vaskulitis sesuai dengan tempatnya berada, termasuk:

1. Sistem pencernaan

Jika perut atau usus yang terkena vaskulitis, mungkin seseorang mengalami rasa sakit setelah makan. Bisul atau perforasi mungkin terjadi dan dapat menyebabkan darah di tinja.

2. Telinga

Jika vaskulitis ada di telinga, gejala yang muncul pusing, telinga berdenging, dan gangguan pendengaran mendadak.

3. Mata

Vaskulitis dapat membuat mata Anda terlihat merah dan gatal atau terasa terbakar. Masalah ini juga bisa membuat kebutaan sementara bahkan permanen di kedua mata.

4. Tangan atau kaki

Jika terjadi vaskulitis di tangan atau kaki, maka bisa menyebabkan mati rasa atau kelemahan. Telapak tangan dan telapak kaki mungkin bengkak atau mengeras.

5. Paru-paru

Kalau vaskulitis ada di paru-paru, mungkin seseorang akan mengalami sesak napas atau bahan batuk berdarah.

6. Kulit

Vaskulitis yang menyerang kurt akan menyebabkan peradangan di bawah kulit dan ini bisa menyebabkan munculnya bintik-bintik merah di permukaan kulit.