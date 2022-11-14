HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Aneurisma

, Senin, 14 November 2022 |15:28 WIB
Aneurisma
Aneurisma
Umum

Aneurisma salah satu penyakit yang menyerang otak, namun jarang disadari banyak orang. Aneurisma berisiko dialami oleh seseorang yang punya riwayat tekanan darah tinggi

Gejala

Penderita Aneurisma hampir tak mengalami gejala apapun saat aneurisma muncul. Sebab kondisi di dalam pembuluh darah otak ini sangat kompleks, ketika aneurisma muncul akan terjadi melenting seperti jerawat.

Aneurisma tak bergejala, pasien terlihat sehat selalu, tapi saat saat pecah jadinya kondisinya fatal.

Penyebab

Aneurisma sangat berisiko dialami orang yang punya riwayat tekanan darah tinggi. Ketika tekanan darah naik di atas 140/90 mmHg, maka seseorang akan mengalami pecah pembuluh darah atau pada titik aneurisma.

Kalau tekanan darah tinggi naik aneurisma bisa langsung kambuh. Misal pada pasien saat batuk atau pas olahrga yang menimbulkan beban, ini bisa pecah. Maka kita mesti tangani sebelum pecah.

Pencegahan

Untuk mencegah aneurisma seseorang harus medical check up atau mengecek kesehatan otak. Terutama pada orang dengan tekanan darah tinggi, perokok di atas 5 tahun, juga orang-orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas.

Selain itu, tekanan darah dikontrol, pola makan sehat dijaga, jangan merokok, olahraga juga perlu dijaga agar tak terjadi aneurisma.

