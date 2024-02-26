Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Kanker sarkoma

, Senin, 26 Februari 2024 |17:23 WIB
Kanker sarkoma
Kanker Sarkoma (Foto: Freepik.com)
A
A
A
Umum

Kanker sarkoma adalah salah satu penyakit langka yang dapat menyebar dengan cepat membentuk tumor ganas. Diketahui terdapat lebih dari 50 jenis, tetapi paling umum ditemukan adalah sarkoma jaringan lunak dan tulang (osteosarkoma).

Dilansir dari Mayo Clinic, umumnya, kanker jenis ini menyerang jaringan yang menghubungkan tubuh dengan otot, lemak, pembuluh darah, saraf tendon, atau lapisan persendian. Penderita osteosarkoma kerap terjadi pada anak-anak, sedangkan jaringan lunak didapati kebanyakan orang dewasa.

Gejala

Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan dari penyakit kanker sarkoma, antara lain:

1. Nyeri atau sakit pada perut
2. Penurunan berat badan
3. Adanya benjolan yang kemungkinan akan terasa sakit
4. Kerap muncul rasa sakit pada persendian
5. Mengalami patah tulang atau cedera ringan

Penyebab

Para ahli belum dapat memastikan penyebab utama sarkoma. Namun, awalnya kanker terjadi akibat adanya mutasi pada DNA ke dalam sel manusia. Hal itu memicu pertumbuhan jaringan kanker tidak terkendali (abnormal). Jika akumulasi bertambah banyak, maka membentuk tumor yang menyebar cepat ke bagian tubuh lain.

Faktor Risiko

Berikut ini faktor-faktor yang meningkatkan risiko penyakit sarkoma, meliputi:

1. Riwayat keluarga penderita kanker, umumnya diturunkan dari orang tua ke anak
2. Penumpukan cairan pembuluh getah bening pada sistem limfatik (limfedema)
3. Terjangkit virus (human herpesvirus 8)
4. Menjalani terapi radiasi
5. Terpapar bahan kimia industri, seperti herbisida.

Pencegahan

Hingga saat ini, peneliti belum menemukan cara pasti untuk mencegah kanker sarkoma. Akan tetapi, Anda dapat melakukan kemoterapi atau menjalani operasi agar sel kanker tidak berkembang pesat dalam tubuh. Meski demikian, penting juga menghindari faktor-faktor risiko dan perhatikan konsumsi asupan nutrisi dan makanan bergizi.

Berita Lainnya
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068971/baru-40-hari-menikah-istri-gugat-cerai-suami-karena-mandi-1-kali-dalam-sebulan-WBPwDT7jdY.jpg
Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069417/tips-diet-benar-untuk-dapatkan-body-goals-yang-sesuai-gimana-caranya-3dyDJe57xC.jpg
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069412/seberapa-hebat-sih-manfaat-gularamah-untuk-pola-hidup-sehat-3Rwd6h9bAF.jpg
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069406/punya-badan-yang-body-goals-tanpa-merasa-tertekan-gularamah-jawabannya-ljRwktqR8q.jpg
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Info Penyakit Lainnya
AIDS
Diabetes
Gagal Ginjal Akut
Cacar Monyet
Batu Ginjal
More
Advertisement
Advertisement