Biang keringat (miliaria) adalah ruam kecil atau benjolan gatal yang muncul ketika keringat terperangkap di kulit. Penyakit ini umumnya menyerang orang dewasa, terutama pada kondisi cuaca panas dan lembap.





Dilansir dari Mayo Clinic umumnya biang keringat menghilang setelah kulit mengalami penurunan suhu. Adapun beberapa jenis ruam panas yang kerap dialami individu, seperti miliaria rubra dan miliaria kristalina.





Jenis miliaria rubra ditandai adanya kumpulan ruam kecil meradang dan menyebabkan rasa gatal. Sementara itu, miliaria kristalina, berupa benjolan bening berisi cairan, tetapi tidak menimbulkan rasa sakit atau gatal.



