Pencegahan

Jika Anda rentan terkena keloid yang salah satunya karena faktor genetik, cobalah untuk mengikuti beberapa tips perawatan pencegahan berikut ini:





1. Lakukan perawatan luka yang baik





Jaga agar luka tetap bersih dan lembab. Cuci area tersebut secara perlahan menggunakan sabun yang sifatnya lembut dan juga air.





Oleskan selapis tipis petrolatum jelly (Vaseline, Aquaphor) atau salep lainnya selama beberapa kali sesuai dengan kebutuhan. Bagi orang dewasa, langkah pencegahan ini perlu dilakukan selama enam bulan setelah mengalami cedera kulit.





2. Lindungi kulit dari cedera





Cobalah untuk menghindarkan kulit dari hal-hal yang menyebabkan luka seperti tindik ataupun tato. Bahkan cedera ringan seperti sayatan atau goresan dapat menyebabkan tumbuhnya keloid.





Jika perlu menjalani operasi, disukusikanlah dengan dokter terlebih dahulu tentang tentang kecenderungan Anda terkena keloid. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko berkembangnya keloid di lokasi pembedahan. Setelah itu, tanyakan pada dokter tentang perawatan pasca operasi dan ikuti petunjukknya dengan cermat.