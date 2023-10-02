Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Penyakit gondok

, Senin, 02 Oktober 2023 |16:55 WIB
Penyakit gondok
Penyakit Gondok
A
A
A
Umum

gondok yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Hal ini dapat menyebabkan pembengkakan yang menyakitkan di kelenjar ludah parotis (parotitis).

Gondok juga disebut penyakit kelenjar tiroid. Pembesaran kelenjar yang abnormal yang berada di bawah jakun (tiroid) yang termasuk dalam kelompok virus yang dikenal sebagai paramyxovirus.

Gejala

Gejala gondok pertama seringkali ringan. Banyak orang tidak memiliki gejala dan tidak tahu mereka terinfeksi. Gejala juga tidak langsung muncul. Masa inkubasi (waktu antara infeksi dan penyakit) berkisar antara tujuh hingga 25 hari.

Gejala gondok ringan mungkin termasuk:

1. Demam
2. Sakit kepala
3. Nyeri otot
4. Kelelahan
5. Kehilangan nafsu makan

Gondok jarang memengaruhi organ-organ, termasuk otak, pankreas, testis atau ovarium. Ini biasanya hanya terjadi pada remaja dan orang dewasa, tetapi hubungi penyedia layanan kesehatan anak segera jika mereka mengalami salah satu gejala parah berikut:

1. Demam tinggi
2. Leher kaku
3. Sakit kepala parah
4. Kebingungan
5. Sakit perut
6. Muntah
7. Kejang

Penyebab

Orang yang terinfeksi dapat menyebarkan virus gondok dengan:

1. Bersin, batuk atau berbicara.
2. Berbagi benda yang mengandung air liur yang terinfeksi, seperti mainan, cangkir dan peralatan.
3. Bermain olahraga, menari, berciuman atau berpartisipasi dalam kegiatan lain yang melibatkan kontak dekat dengan orang lain.

Beberapa kelompok orang berisiko lebih tinggi terkena gondok. Kelompok-kelompok ini meliputi:

1. Orang dengan sistem kekebalan yang lemah.
2. Orang yang bepergian ke luar negeri.
3. Orang yang tidak divaksinasi terhadap virus.
4. Orang yang tinggal dalam jarak dekat, seperti kampus

Diagnosis

Penyedia layanan kesehatan anak akan mengajukan pertanyaan tentang gejala anak dan melakukan pemeriksaan fisik. Mereka mungkin dapat mendiagnosis gondok berdasarkan tanda-tanda kelenjar ludah bengkak mereka.

Pencegahan

Perawatan

Langkah-langkah berikut dapat membantu mengelola gejala:

1. Minum banyak cairan.

2. Kumur air garam hangat.

3. Makan makanan yang lembut dan mudah dikunyah.

4. Hindari makanan asam yang membuat mulut Anda berair.

5. Mengisap es pop untuk menenangkan sakit tenggorokan.

6. Tempatkan kompres es atau panas pada kelenjar bengkak.

7. Minum obat non-aspirin seperti acetaminophen dan ibuprofen untuk mengurangi demam dan membantu mengatasi rasa sakit.

Berita Lainnya
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068971/baru-40-hari-menikah-istri-gugat-cerai-suami-karena-mandi-1-kali-dalam-sebulan-WBPwDT7jdY.jpg
Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069417/tips-diet-benar-untuk-dapatkan-body-goals-yang-sesuai-gimana-caranya-3dyDJe57xC.jpg
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069412/seberapa-hebat-sih-manfaat-gularamah-untuk-pola-hidup-sehat-3Rwd6h9bAF.jpg
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069406/punya-badan-yang-body-goals-tanpa-merasa-tertekan-gularamah-jawabannya-ljRwktqR8q.jpg
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Info Penyakit Lainnya
AIDS
Diabetes
Gagal Ginjal Akut
Cacar Monyet
Batu Ginjal
More
Advertisement
Advertisement