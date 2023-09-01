Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Jantung koroner

, Jum'at, 01 September 2023 |13:07 WIB
Jantung koroner
Jantung Koroner
A
A
A
Umum

Penyakit Jantung Koroner (PJK), yang termasuk bagian dari penyakit kardiovaskular. Penyakit ini merupakan wabah di dunia modern saat ini. Laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO), September 2009, menyebutkan bahwa penyakit tersebut menjadi penyebab kematian pertama saat ini.

Penyebab

Penyebab jantung koroner adalah adanya penumpukan zat secara berlebihan yaitu zat lemak pada lapisan dinding nadi pembuluh koroner. Biasanya dikarenakan kebiasaan merokok dan pola makan yang tidak sehat.

Adapun sejumlah faktor lain yang merupakan risiko penyakit jantung koroner sebagai berikut:
  • Usia lanjut
  • Gaya hidup
  • Faktor ketururnan
  • Hiperkolesterol
  • Tekanan darah tinggi
  • Diabetes

Pencegahan

Hentikan kebiasaan merokok, serta biasakan rutin berolahraga. Last but not least, jika mengalami sakit dada dan diduga serangan jantung, segera minta bantuan ke rumah sakit.

Walaupun obat-obatan dan teknologi kini telah dapat meningkatkan harapan hidup penderita payah jantung, tetap lebih baik melakukan tindakan pencegahan. Kontrollah faktor risiko seperti:
  • Darah tinggi
  • Kencing manis
  • Hiperkolesterol

Cara deteksi penyakit jantung koroner

Penyakit jantung koroner tidak mudah dilihat sebagaimana penyakit kulit, tumor, patah tulang atau penyakit infeksi. Penyakit ini bersembunyi di dalam dada, maka diperlukan pemeriksaan sebagai berikut:
  • Foto rontgen dada
  • Uji laboratorium
  • Pemeriksaan elektrokardiografi
  • Ekokardiografi
Pengobatan jantung koroner

Pada dasarnya, berbagai obat penyakit jantung koroner diberikan untuk menjaga kesehatan pembuluh koroner itu sendiri agar tidak tersumbat yang dapat berakitnat fatal bagi jiwa. Berikut beberapa daftar obat jantung koroner:
  • Obat Nitrat
  • Obat Aspirin
  • Obat Clopidogrel
  • Obat Statin
  • Obat Fibrat
  • Obat Amiodaron
  • Obat Digoksin

Sebelum membeli obat, periksa diri Anda terlebih dahulu pada dokter spesialis jantung. Penderita penyakit jantung koroner harus bekerja sama dengan dokter dan mengikuti aturan meminum obat seperti tertera pada resep.

Berita Lainnya
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068971/baru-40-hari-menikah-istri-gugat-cerai-suami-karena-mandi-1-kali-dalam-sebulan-WBPwDT7jdY.jpg
Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069417/tips-diet-benar-untuk-dapatkan-body-goals-yang-sesuai-gimana-caranya-3dyDJe57xC.jpg
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069412/seberapa-hebat-sih-manfaat-gularamah-untuk-pola-hidup-sehat-3Rwd6h9bAF.jpg
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069406/punya-badan-yang-body-goals-tanpa-merasa-tertekan-gularamah-jawabannya-ljRwktqR8q.jpg
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Info Penyakit Lainnya
AIDS
Diabetes
Gagal Ginjal Akut
Cacar Monyet
Batu Ginjal
More
Advertisement
Advertisement