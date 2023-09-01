Hentikan kebiasaan merokok, serta biasakan rutin berolahraga. Last but not least, jika mengalami sakit dada dan diduga serangan jantung, segera minta bantuan ke rumah sakit.
Walaupun obat-obatan dan teknologi kini telah dapat meningkatkan harapan hidup penderita payah jantung, tetap lebih baik melakukan tindakan pencegahan. Kontrollah faktor risiko seperti:
- Darah tinggi
- Kencing manis
- Hiperkolesterol
Cara deteksi penyakit jantung koroner
Penyakit jantung koroner tidak mudah dilihat sebagaimana penyakit kulit, tumor, patah tulang atau penyakit infeksi. Penyakit ini bersembunyi di dalam dada, maka diperlukan pemeriksaan sebagai berikut:
- Foto rontgen dada
- Uji laboratorium
- Pemeriksaan elektrokardiografi
- Ekokardiografi
Pengobatan jantung koroner
Pada dasarnya, berbagai obat penyakit jantung koroner diberikan untuk menjaga kesehatan pembuluh koroner itu sendiri agar tidak tersumbat yang dapat berakitnat fatal bagi jiwa. Berikut beberapa daftar obat jantung koroner:
- Obat Nitrat
- Obat Aspirin
- Obat Clopidogrel
- Obat Statin
- Obat Fibrat
- Obat Amiodaron
- Obat Digoksin
Sebelum membeli obat, periksa diri Anda terlebih dahulu pada dokter spesialis jantung. Penderita penyakit jantung koroner harus bekerja sama dengan dokter dan mengikuti aturan meminum obat seperti tertera pada resep.