Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Kista ovarium

, Selasa, 15 Agustus 2023 |14:19 WIB
Kista ovarium
Mengenal kista ovarium
A
A
A
Umum

Kista ovarium adalah kantung padat yang berisi cairan yang berada pada permukaan ovarium.

Kista ovarium biasanya akan hilang dalam waktu beberapa bulan, tetapi dapat menyebabkan komplikasi jika tidak hilang.

Kista ini tumbuh pada salah satu atau kedua ovarium. Kista ovarium bersifat jinak dan sejumlah besar wanita menderita kelainan ini.

Berikut jenis kista ovarium meliputi:

1. Kista Dermoid

Kista dermoid adalah kista yang seringkali dijumpai dan kista ini jinak, hanya ditemukan pada wanita yang berusia 30-an. Kista dermoid biasanya dapat tumbuh pada kedua ovarium, tidak ada masalah pada kista ini kecuali jika kista bocor.

2. Kista Fungsional

Kista fungsional adalah kista kecil (lebih tepatnya, folikel) yang muncul secara normal dalam siklus bulanan seorang wanita. Kista ini tumbuh dengan diameter 3-4 cm dan akan mengerut kembali ke ukuran normal dengan spontan. Kista ini juga biasanya ditemukan dalam skrining USG rutin.

 

 

Gejala

Adapun gejala kista ovarium yang biasanya muncul meliputi:

  • Haid terasa nyeri dan banyak
  • Nyeri saat senggama
  • Gangguan saluran kemih akibat tekanan pada kandung kemih
  • Jika sebuah kista pecah, akan timbul nyeri perut berat, mual dan demam

Jika kista berukuran kecil, hanya sedikit menimbulkan gejala. Namun, jika kista tumbuh lebih besar, kista akan menimbulkan rasa nyeri dan tidak nyaman serta dapat mempengaruhi siklus menstruasi.

Pencegahan

Nyeri berat saat ovarium terpuntir atau pecah memerlukan pembedahan gawat darurat. Jadi temuilah dokter sesegera mungkin jika Anda mengalami gejala di atas.

Berita Lainnya
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068971/baru-40-hari-menikah-istri-gugat-cerai-suami-karena-mandi-1-kali-dalam-sebulan-WBPwDT7jdY.jpg
Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069417/tips-diet-benar-untuk-dapatkan-body-goals-yang-sesuai-gimana-caranya-3dyDJe57xC.jpg
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069412/seberapa-hebat-sih-manfaat-gularamah-untuk-pola-hidup-sehat-3Rwd6h9bAF.jpg
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069406/punya-badan-yang-body-goals-tanpa-merasa-tertekan-gularamah-jawabannya-ljRwktqR8q.jpg
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Info Penyakit Lainnya
AIDS
Diabetes
Gagal Ginjal Akut
Cacar Monyet
Batu Ginjal
More
Advertisement
Advertisement