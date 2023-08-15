Umum

Kista ovarium adalah kantung padat yang berisi cairan yang berada pada permukaan ovarium.



Kista ovarium biasanya akan hilang dalam waktu beberapa bulan, tetapi dapat menyebabkan komplikasi jika tidak hilang.

Kista ini tumbuh pada salah satu atau kedua ovarium. Kista ovarium bersifat jinak dan sejumlah besar wanita menderita kelainan ini.

Berikut jenis kista ovarium meliputi:

1. Kista Dermoid

Kista dermoid adalah kista yang seringkali dijumpai dan kista ini jinak, hanya ditemukan pada wanita yang berusia 30-an. Kista dermoid biasanya dapat tumbuh pada kedua ovarium, tidak ada masalah pada kista ini kecuali jika kista bocor.

2. Kista Fungsional

Kista fungsional adalah kista kecil (lebih tepatnya, folikel) yang muncul secara normal dalam siklus bulanan seorang wanita. Kista ini tumbuh dengan diameter 3-4 cm dan akan mengerut kembali ke ukuran normal dengan spontan. Kista ini juga biasanya ditemukan dalam skrining USG rutin.