HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Masuk angin

, Rabu, 15 Februari 2023 |16:28 WIB
Masuk angin
Masuk Angin, (Foto: Freepik)
Umum

Dalam dunia medis, tidak ada nama penyakit masuk angin. Namun kondisi masuk angin ini, langganan dialami banyak orang Indonesia, terutama di musim hujan atau pancaroba. Membuat tubuh seolah sedang mengalami common cold. Meliputi badan terasa tidak enak, pegal-pegal, perut kembung, demam, dan sakit kepala, dilansir dariAlodokter.

Gejala

Melansir lamanProkes Kementerian KesehatanRI, gejala umumnya meliputi;

 

1. Pusing atau sakit kepala

2. Demam

3. Mual dan muntah

4. Perut kembung

5. Pilek

6. Badan terasa tidak fit

7. Lemas

8. Nyeri otot dan sendi

9. Radang tenggorokan

10. Diare

11. Hidung tersumbat

12. Cenderung sering buang gas, sendawa atau kentut

Penyebab

Kemungkinan besar masuk angin terjadi akibat daya tahan tubuh menurun yang memang biasa terjadi di musim pancaroba. Melansir laman resmiSiloam Hospitals, disebutkan bahwa saat musim pancaroba, suhu udara cenderung gampang berubah.

Perubahan suhu udara inilah yang akan membuat tubuh jadi terus menyesuaikan diri, sehingga dapat berdampak pada daya tahan tubuh orang tersebut.

 

Selain itu, pancaroba dianggap juga jadi salah satu penyebab masuk angin. Sebab, pada musim ini intensitas matahari di pagi hari tidak optimal, yang berdampak pada proses sintesis vitamin D dalam tubuh. Alhasil membuat banyak orang kekurangan vitamin D,yang berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh.

Pencegahan

Minum air putih yang cukup, setidaknya 2 liter per hari, Kknsumsi makanan bergizi sehat dan seimbang, jangan tunda-tunda makan alias makan tepat waktu, rutin olahraga, cukup tidur setiap harinya, dengan setidaknya 7 sampai 8 jam tiap malam, menerapkan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) dengan selalu cuci tangan sebelum dan sesudah makan, usai dari kamar mandi, atau setelah bersin atau batuk, dan pakai masker jika sedang keluar ruangan atau rumah

