Mau Punya Side Hustle? Perempuan 27 Tahun Ini Bagikan Kiat Jadi Affiliator Sukses

JAKARTA - Perjalanan menjadi affiliator sukses tidak selalu dimulai dengan peralatan canggih atau modal besar. Hal itu pula yang dialami seorang affiliator yang kerap dikenal dengan nama Alaindah kini sukses meraup penghasilan ratusan juta rupiah dari konten video dan live streaming.

Perjalanannya dimulai pada 2021. Saat itu, ia hanya iseng membuat video pendek atau video TikTok (VT). Konten yang dibuatnya sempat ramai, tetapi ia belum bisa konsisten karena masih disibukkan dengan kuliah dan pekerjaan sebagai pegawai toko brand ponsel.

Saat itu, ia bekerja dengan penghasilan sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta per bulan. Kesibukan kuliah dan pekerjaan membuat aktivitas membuat konten belum menjadi prioritas.

Namun, keinginan untuk sukses melalui dunia digital kembali muncul. Ia melihat banyak orang sukses meraup cuan dari konten dan ia yakin ada peluang untuk dirinya.

Konsisten Bikin Konten di Tengah Kesibukan

Memasuki 2024, ia mulai serius membangun karier sebagai affiliator. Meski harus membagi waktu antara pekerjaan dan membuat konten, ia berusaha konsisten dengan mengunggah tiga video setiap hari.

Pada Juli 2024, ia dihadapkan pada keputusan besar. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 dan menjalani wisuda, ia memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia sempat mencoba melamar pekerjaan ke dunia perbankan, tetapi belum diterima.