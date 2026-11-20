Harleyava Princy Ulang Tahun Ke-20, Ferry Maryadi Tulis Pesan Haru: Perlahan Ayah Lepas Payung

MOMEN haru tengah menyelimuti keluarga aktor dan presenter kenamaan Ferry Maryadi. Sang putri sulung, Harleyava Princy Maryadi atau yang akrab disapa Leya, baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-20.

Di momen spesial pertambahan usia sang anak, Ferry Maryadi meluapkan isi hatinya lewat pesan menyentuh di media sosial. Sebagai seorang ayah yang dikenal sangat dekat dan protektif terhadap sang putri, Ferry menyadari kini Leya telah tumbuh menjadi sosok perempuan dewasa.

1. Dekat dan Protektif

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @kangferrymaryadi, suami Deswita Maharani ini membagikan potret kebersamaan dengan Leya. Menyertai foto tersebut, sebuah tulisan penuh makna ia sematkan sebagai pengingat akan fase baru kehidupan sang buah hati.

Ferry secara emosional mengibaratkan dirinya yang perlahan harus mulai melepaskan perlindungan penuh agar sang putri dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Pesan itu ia sampaikan secara langsung dalam keterangan fotonya.

"Sayangku.. Perlahan ayah akan lepas payung yg selalu ngelindungi kamu dari panas & hujan bukan biar kamu kuat seperti kopassus," tulis Ferry Maryadi dikutip dari akun Instagram pribadinya, Jumat (20/11/2026).