Sering Menggigit Kuku saat Gugup? Waspadai 4 Dampaknya bagi Kesehatan

MENGGIGIT kuku merupakan kebiasaan yang sering dilakukan tanpa disadari. Sebagian orang melakukannya ketika merasa gugup, cemas, bosan, atau sedang menghadapi situasi yang membuat stres.

Meski terlihat sepele, kebiasaan menggigit kuku ternyata dapat berdampak terhadap kesehatan. Pasalnya, bagian bawah kuku dan kulit di sekitarnya dapat menjadi tempat berkumpulnya bakteri serta kotoran.

Ketika jari terus-menerus dimasukkan ke dalam mulut, mikroorganisme yang menempel pada tangan berpotensi ikut masuk ke tubuh. Selain itu, kebiasaan menggigit kuku juga dapat menyebabkan kerusakan pada kuku dan meningkatkan risiko infeksi di sekitar jari.

Dalam dunia medis, kebiasaan menggigit kuku dikenal dengan istilah onychophagia. Kebiasaan ini umumnya mulai muncul sejak masa kanak-kanak atau remaja dan dapat berlanjut hingga dewasa.

Lantas, apa saja bahaya menggigit kuku dan bagaimana cara menghentikannya? Dilansir dari Cedars-Sinai, berikut penjelasannya.

1. Mengapa Seseorang Suka Menggigit Kuku?

Kebiasaan menggigit kuku tidak selalu terjadi karena seseorang merasa gugup. Ada berbagai faktor yang dapat memicu perilaku tersebut. Beberapa orang bahkan melakukannya secara otomatis tanpa menyadari bahwa mereka sedang menggigit kuku.

Berikut beberapa faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang memiliki kebiasaan menggigit kuku:

Faktor genetik

Kebiasaan menggigit kuku diduga memiliki keterkaitan dengan faktor genetik dan lingkungan keluarga. Anak-anak yang memiliki orang tua dengan kebiasaan serupa cenderung lebih mungkin meniru perilaku tersebut.

Stres dan kecemasan

Menggigit kuku dapat menjadi salah satu bentuk perilaku berulang yang dilakukan seseorang ketika mengalami stres atau kecemasan. Gerakan tersebut terkadang memberikan sensasi nyaman sementara sehingga dilakukan berulang kali ketika menghadapi emosi yang tidak menyenangkan.

Rasa bosan

Tidak hanya ketika gugup, seseorang juga bisa menggigit kuku saat merasa bosan, lapar, atau tidak memiliki aktivitas. Dalam kondisi tertentu, kebiasaan ini muncul sebagai cara untuk membuat tangan dan mulut tetap sibuk.

Selain itu, kebiasaan menggigit kuku juga dapat berkaitan dengan kondisi tertentu, seperti ADHD, gangguan kecemasan perpisahan, dan gangguan tic. Namun, kebiasaan ini tidak otomatis menunjukkan bahwa seseorang memiliki gangguan kesehatan mental.

2. Bahaya Menggigit Kuku bagi Kesehatan

Menggigit kuku sesekali mungkin tidak langsung menimbulkan masalah serius. Namun, jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko sejumlah gangguan kesehatan.

Berikut beberapa dampak yang perlu diwaspadai:

Meningkatkan risiko infeksi bakteri

Tangan merupakan bagian tubuh yang sering bersentuhan dengan berbagai benda dan permukaan. Akibatnya, bakteri dapat menempel pada jari, termasuk di area bawah kuku. Ketika kuku digigit, bakteri tersebut berpotensi masuk ke dalam mulut dan tubuh.

Kebiasaan ini juga dapat meningkatkan risiko infeksi di sekitar kuku. Utamanya ketika kulit dan kutikula mengalami luka akibat gigitan.

Memicu infeksi di sekitar kuku

Menggigit kuku hingga melukai kulit dapat menyebabkan bakteri masuk ke jaringan di sekitar kuku. Kondisi tersebut dapat memicu paronikia, yaitu infeksi pada kulit di sekitar kuku.

Gejalanya meliputi kemerahan, pembengkakan, rasa nyeri, dan terkadang muncul nanah. Jika infeksi semakin parah, dokter mungkin perlu memberikan pengobatan tertentu atau melakukan tindakan untuk mengeluarkan nanah.

Merusak pertumbuhan kuku

Kebiasaan menggigit kuku hingga mengenai bagian bawah kuku atau kutikula dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan yang berperan dalam pertumbuhan kuku. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut berpotensi mengubah bentuk dan pola pertumbuhan kuku. Kuku juga bisa menjadi lebih pendek, tidak rata, atau mengalami kerusakan pada bagian tepinya.

Meningkatkan risiko gangguan kesehatan mulut

Kuku yang sering digigit dapat memberikan tekanan berulang pada gigi. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini berpotensi menyebabkan kerusakan pada lapisan gigi, masalah pada gusi, atau gangguan pada susunan gigi. Selain itu, kebiasaan memasukkan jari ke mulut juga meningkatkan paparan mikroorganisme dari tangan.