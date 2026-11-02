Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Mesra Brisia Jodie dan Jonathan Alden Gelar Mitoni 7 Bulanan, Hangat dengan Sentuhan Dekorasi Modern

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |06:05 WIB
Potret Mesra Brisia Jodie dan Jonathan Alden Gelar Mitoni 7 Bulanan, Hangat dengan Sentuhan Dekorasi Modern
Brisia Jodie dan Jonathan Alden. (Foto: dok Instagram/@brisiajodie96)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia tengah menyelimuti penyanyi sekaligus aktris, Brisia Jodie dengan sang suami Jonathan Alden di tengah nuansa perayaan Mitoni atau tujuh bulanan kandungan.

Berbagai potret nuansa perayaan tersebut dibagikan oleh Brisia dalam unggahan di akun Instagram-nya @brisiajodie96 pada Jumat, 30 Oktober 2026. Dalam unggahan itu nampak berbagai potret nuansa sakral hingga bahagia saat perayaan Mitoni Tujuh Bulanan. 

Tampak Brisia Jodie dan Jonathan Alden ini memancarkan suasana yang sangat hangat, intim, penuh kasih, dan sarat akan tradisi Jawa yang sakral. Nuansa kekeluargaan terasa begitu kental, dipadukan dengan sentuhan estetika modern yang elegan dan hangat.

Dekorasi Manis Dibalut Konsep Adat Jawa

Tak hanya itu, nuansa dari dekorasi yang terlihat mengusung perpaduan konsep adat Jawa dan sentuhan natural modern juga tak kalah memukau. Area dekorasi utama dipenuhi rimbunan bunga segar berwarna merah mawar dan putih yang dirangkai padat mengelilingi ukiran gebyok kayu Jawa. Pada bagian lantai, terlihat alas anyaman bambu atau tikar tradisional yang memberikan nuansa etnik.

Dalam deretan potret yang diunggah, pasangan ini memamerkan gestur mesra yang sangat natural, seperti saat Jonathan Alden mencium pipi dan kening Brisia Jodie sembari memegang perut sang istri dengan lembut. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/629/3240803//brisia_jodie-aMpE_large.jpg
Potret Gemas Brisia Jodie Umumkan Kehamilan Anak Pertama, Pamer Baby Bump Bareng Jonathan Alden
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement