Potret Mesra Brisia Jodie dan Jonathan Alden Gelar Mitoni 7 Bulanan, Hangat dengan Sentuhan Dekorasi Modern

JAKARTA - Kabar bahagia tengah menyelimuti penyanyi sekaligus aktris, Brisia Jodie dengan sang suami Jonathan Alden di tengah nuansa perayaan Mitoni atau tujuh bulanan kandungan.

Berbagai potret nuansa perayaan tersebut dibagikan oleh Brisia dalam unggahan di akun Instagram-nya @brisiajodie96 pada Jumat, 30 Oktober 2026. Dalam unggahan itu nampak berbagai potret nuansa sakral hingga bahagia saat perayaan Mitoni Tujuh Bulanan.

Tampak Brisia Jodie dan Jonathan Alden ini memancarkan suasana yang sangat hangat, intim, penuh kasih, dan sarat akan tradisi Jawa yang sakral. Nuansa kekeluargaan terasa begitu kental, dipadukan dengan sentuhan estetika modern yang elegan dan hangat.

Dekorasi Manis Dibalut Konsep Adat Jawa

Tak hanya itu, nuansa dari dekorasi yang terlihat mengusung perpaduan konsep adat Jawa dan sentuhan natural modern juga tak kalah memukau. Area dekorasi utama dipenuhi rimbunan bunga segar berwarna merah mawar dan putih yang dirangkai padat mengelilingi ukiran gebyok kayu Jawa. Pada bagian lantai, terlihat alas anyaman bambu atau tikar tradisional yang memberikan nuansa etnik.

Dalam deretan potret yang diunggah, pasangan ini memamerkan gestur mesra yang sangat natural, seperti saat Jonathan Alden mencium pipi dan kening Brisia Jodie sembari memegang perut sang istri dengan lembut.