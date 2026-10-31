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HOME WOMEN LIFE

5 Pohon Buah yang Mudah Ditanam di Rumah dan Rajin Berbuah, Cocok untuk Lahan Sempit

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |07:05 WIB
5 Pohon Buah yang Mudah Ditanam di Rumah dan Rajin Berbuah, Cocok untuk Lahan Sempit
Pohon jeruk. (Foto: Freepik)
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INGIN punya pohon buah sendiri di rumah? Tidak harus memiliki halaman luas untuk bisa menikmati buah hasil panen sendiri. Ada sejumlah tanaman buah yang relatif mudah ditanam, tidak membutuhkan perawatan rumit, dan bisa berbuah berulang kali jika dirawat dengan baik.

Bahkan, beberapa jenis pohon buah bisa ditanam di dalam pot atau menggunakan teknik tabulampot (tanaman buah dalam pot). Cara ini cocok bagi pemilik rumah dengan halaman terbatas, termasuk yang tinggal di kawasan perkotaan.

Berikut lima pohon buah yang mudah ditanam di rumah dan berpotensi sering berbuah, dilansir dari Fast Growing Tress.

1. Pohon Jambu Air

Kalori Jambu Air Merah (Freepik)

Jambu air menjadi salah satu pilihan tanaman buah yang cocok ditanam di pekarangan rumah. Tanaman ini dapat tumbuh di wilayah beriklim tropis seperti Indonesia dan relatif mudah dirawat.

Jambu air juga bisa ditanam menggunakan pot berukuran besar. Dengan paparan sinar matahari yang cukup, penyiraman teratur, dan pemangkasan, pohon ini dapat tumbuh subur dan menghasilkan buah. Agar lebih cepat berbuah, pilih bibit hasil cangkok atau okulasi dibandingkan menanam dari biji.

2. Pohon Jeruk

jeruk ponkan

Pohon jeruk juga cocok ditanam di rumah karena tersedia berbagai varietas yang dapat tumbuh dalam pot, seperti jeruk nipis, jeruk kasturi, dan jeruk lemon. Tanaman ini membutuhkan sinar matahari yang cukup agar pertumbuhan dan pembentukan buah berjalan optimal.

Pastikan media tanam memiliki drainase baik agar akar tidak mudah membusuk. Pemupukan secara berkala juga membantu menjaga pertumbuhan tanaman dan mendukung produktivitas buah.

 

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