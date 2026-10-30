Tren Urban Gardening, Berkebun di Rumah dengan Lahan Terbatas

JAKARTA - Kini berkebun tak perlu harus punya halaman yang luas. Masyarakat urban bisa memanfaatkan balkon, teras, jendela, hingga sudut rumah untuk menanam berbagai jenis tanaman. Cara berkebun ini dikenal dengan istilah urban gardening atau berkebun di perkotaan.

Urban gardening menjadi salah satu cara untuk memanfaatkan ruang terbatas agar lebih produktif. Tidak hanya tanaman hias, kamu juga bisa menanam sayuran, buah, hingga tanaman herbal yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), konsep kebun mikro atau microgardening memungkinkan masyarakat menanam berbagai jenis sayuran, umbi-umbian, dan tanaman herbal di area kecil seperti balkon, teras, maupun atap rumah.

Bahkan, sistem kebun mikro dapat dibuat dalam area sekitar satu meter persegi dengan menggunakan wadah atau media tanam sederhana.

Kenali Berbagai Metode Urban Gardening

Ada beberapa cara yang bisa diterapkan untuk memulai urban gardening, tergantung pada kondisi dan luas ruang yang tersedia.

1. Berkebun dengan pot

Metode ini menjadi salah satu pilihan paling sederhana untuk pemula. Tanaman dapat ditanam dalam pot, ember, atau wadah lain yang memiliki lubang drainase. Beberapa jenis tanaman yang bisa dibudidayakan menggunakan pot antara lain cabai, tomat, terung, selada, dan berbagai tanaman herbal.

2. Vertical gardening