Bibir Tebal Tanpa Filler, Ini Cara Kerja Plumping Lip Gloss

JAKARTA - Tak cuma fashion, dunia kecantikan juga terus berkembang dengan menghadirkan banyak inovasi baru. Salah satunya adalah plumping lip gloss yang bisa membuat tampilan bibir jadi lebih menarik.

Plumping lip gloss jadi salah satu alternatif untuk membuat bibir terlihat lebih penuh tanpa perlu melakukan prosedur filler. Produk ini menawarkan efek bibir yang tampak bervolume sekaligus berkilau.

Dilansir dari Byrdie, plumping lip gloss juga bisa menimbulkan sensasi tingling, dingin, bahkan sedikit perih saat diaplikasikan. Sensasi ini ternyata berkaitan dengan cara kerja sejumlah kandungan di dalamnya.

Melihat efek tersebut, apakah plumping lip gloss aman digunakan secara rutin? Cek penjelasannya di bawah.

Apa Itu Plumping Lip Gloss?

Plumping lip gloss merupakan produk kosmetik yang dirancang untuk membuat bibir terlihat lebih penuh dan bervolume sementara. Produk ini memiliki kandungan yang memicu pelebaran pembuluh darah dan pembengkakan ringan pada bibir. Apabila ingin mempertahankan tampilannya, plumping lip gloss harus diaplikasikan berulang kali.

Kandungan dalam Plumping Lip Gloss

Beberapa produk mengandung bahan seperti kayu manis, mentol, dan kapsaisin (senyawa dalam cabai). Ada pula produk yang menggunakan kandungan apitoksin, di mana bekerja dengan cara menstimulasi sirkulasi darah dan melebarkan pembuluh darah secara instan pada bibir.

Ahli dermatologi, Elaine F. Kung, menjelaskan bahan-bahan bersifat iritan dapat meningkatkan aliran darah ke permukaan kulit bibir. memberikan efek bibir tampak lebih tebal, penuh, dan bervolume secara instan (lip plumping effect).

Apakah Plumping Lip Gloss Berbahaya?