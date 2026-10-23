Cara Menanam Pohon Alpukat Mentega di Rumah, dari Bibit hingga Berbuah Lebat

MENANAM alpukat mentega di rumah bisa menjadi pilihan menarik bagi pencinta tanaman buah. Selain memiliki daging buah yang lembut dan bertekstur creamy, alpukat mentega juga bisa ditanam di halaman maupun dalam pot besar, asalkan kebutuhan cahaya matahari, air, dan media tanamnya terpenuhi.

Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan. Jika ingin mendapatkan buah alpukat mentega dengan karakteristik yang sesuai varietasnya, sebaiknya pilih bibit hasil okulasi atau sambung pucuk (grafting) dari penjual tepercaya, bukan hanya menanam biji dari buah yang dikonsumsi.

Dilansir dari laman University of Florida IFAS Extension, tanaman alpukat yang berasal dari biji tidak selalu menghasilkan buah dengan kualitas dan karakteristik yang sama seperti pohon induknya. Berikut cara menanam pohon alpukat mentega di rumah yang bisa dicoba, mulai dari pemilihan bibit hingga perawatannya.

1. Pilih Bibit Alpukat Mentega yang Berkualitas

Langkah pertama adalah memilih bibit alpukat mentega yang sehat. Jika tujuan utama menanam pohon untuk menghasilkan buah, pilih bibit hasil sambung pucuk atau okulasi yang varietasnya jelas.

Perhatikan beberapa hal berikut sebelum membeli bibit. Pertama, daun terlihat segar, berwarna hijau, dan tidak menunjukkan banyak bercak.

Kedua, batang tumbuh tegak dan tidak mengalami luka atau pembusukan. Ketiga, akar berkembang dengan baik dan tidak terlalu padat melingkar di dalam polybag. Keempat, bibit berasal dari penjual atau pembibitan tepercaya yang dapat menjelaskan varietasnya.

Pemilihan tanaman alpukat dari pembibitan yang sehat serta pemeriksaan kondisi batang dan akar sebelum ditanam.

2. Siapkan Lahan atau Pot Berukuran Besar

Pohon alpukat dapat ditanam langsung di tanah atau menggunakan pot. Pilih metode sesuai luas halaman dan kebutuhan tanaman.

Jika ditanam di halaman: pilih lokasi yang mendapat sinar matahari cukup, tidak tergenang air, dan memiliki ruang untuk pertumbuhan tajuk serta akar.

Jika ditanam dalam pot: gunakan pot besar yang memiliki lubang drainase di bagian bawah. Sesuaikan ukuran pot dengan perkembangan akar dan pindahkan tanaman ke pot yang lebih besar secara bertahap.

Gunakan media tanam yang gembur, kaya bahan organik, dan mampu mengalirkan kelebihan air. Campuran tanah, kompos matang, dan bahan berpori seperti sekam bakar dapat menjadi pilihan, selama hasil akhirnya tidak mudah memadat atau menahan air berlebihan.

Akar alpukat membutuhkan aerasi yang baik. Tanah yang terlalu basah dan drainase buruk dapat meningkatkan risiko busuk akar.