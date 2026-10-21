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HOME WOMEN LIFE

Cara Membuat Pewangi Alami dari Kulit Lemon dan Jahe, Bikin Rumah Lebih Harum

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |11:05 WIB
Cara Membuat Pewangi Alami dari Kulit Lemon dan Jahe, Bikin Rumah Lebih Harum
Kulit lemon dan jahe. (Foto: dok stockking/Magnific)
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JAKARTA - Kulit lemon biasanya langsung dibuang setelah buahnya diperas. Padahal, bagian ini bisa dimanfaatkan untuk membuat rumah terasa lebih segar dan harum. Salah satu caranya adalah dengan merebus kulit lemon bersama jahe menggunakan api kecil.

Kebiasaan ini mulai banyak dilakukan karena bahan-bahannya mudah ditemukan dan cara membuatnya cukup sederhana. Selain itu, aroma segar dari lemon berpadu dengan wangi jahe yang hangat sehingga bisa membuat suasana rumah terasa lebih nyaman.

Melansir TheCoolist, ada beberapa alasan mengapa merebus kulit lemon dan jahe menjadi pilihan untuk menyegarkan aroma ruangan.

1. Membuat Rumah Lebih Harum

Alasan utama merebus kulit lemon dan jahe adalah menghasilkan aroma alami yang menyebar ke seluruh ruangan. Kulit lemon mengandung minyak aromatik, terutama limonena, yang memberikan aroma khas jeruk. Sementara itu, jahe menghadirkan aroma hangat dan sedikit pedas.

Ketika dipanaskan perlahan dalam air, kedua bahan tersebut melepaskan aroma yang dapat bertahan selama beberapa waktu. Kombinasi ini juga bisa menjadi alternatif bagi orang yang ingin membuat rumah harum tanpa menggunakan pengharum ruangan berbahan pewangi sintetis.

2. Mengurangi Bau Masakan

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Topik Artikel :
pewangi jahe kulit lemon
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