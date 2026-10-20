7 Tanaman Hias Indoor yang Cocok untuk Pemula dan Gampang Dirawat

JAKARTA - Ingin mempercantik rumah dengan tanaman hias, tetapi khawatir tidak bisa merawatnya? Tenang, ada banyak tanaman indoor yang tidak membutuhkan perawatan rumit sehingga cocok untuk pemula.

Tanaman hias di dalam ruangan bisa memberikan sentuhan hijau yang membuat rumah terasa lebih segar dan nyaman. Namun, setiap tanaman memiliki kebutuhan berbeda, mulai dari intensitas cahaya, frekuensi penyiraman, hingga jenis media tanam.

Karena itu, bagi yang baru mulai merawat tanaman, sebaiknya pilih jenis yang cukup tangguh dan tidak membutuhkan perhatian ekstra setiap hari.

Melansir The Spruce, ada beragam tanaman hias yang relatif mudah dirawat dan cocok untuk orang yang baru mulai berkebun di dalam ruangan.

1. Lidah Mertua

Lidah mertua

Lidah mertua atau snake plant menjadi salah satu pilihan populer karena daunnya tumbuh tegak dan memiliki corak yang menarik. Tanaman ini juga cukup tahan terhadap kondisi cahaya rendah dan tidak membutuhkan banyak air.