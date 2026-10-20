Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pengunjung Korea Culture K-Tour Antusias Makin Dekat dengan Budaya Korea

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |20:36 WIB
Pengunjung Korea Culture K-Tour Antusias Makin Dekat dengan Budaya Korea
Pengunjung Korea Culture K-Tour, Kiki (Foto: Okezone/Mei)
A
A
A

JAKARTA - Korea Culture K-Tour di Korea 360, Lotte Mall Jakarta, menjadi salah satu acara yang menarik perhatian penggemar budaya Korea di Ibu Kota. Acara yang digelar Kedutaan Besar Korea Selatan ini tak hanya menawarkan pertunjukan hiburan.

Acara ini juga menghadirkan kesempatan bagi pengunjung untuk mengenal lebih jauh berbagai sisi Korea Selatan, mulai dari kuliner hingga destinasi wisata. Salah satu pengunjung bernama Kiki mengaku senang mengetahui adanya acara tersebut. 

Ia pertama kali mendapat informasi mengenai Korea Culture K-Tour melalui Instagram dan baru mengetahui bahwa kegiatan itu diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia.

“Aku senang banget sih tahu ada acara ini di sini, karena sebenarnya sih aku tahunya dari Instagram, dan ternyata ini tuh diadakan oleh Kedutaan Korea ya,” ujar Kiki saat ditemui di Korea 360, Lotte Mall Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Kiki mengaku menikmati suasana acara sejak hari pertama. Salah satu hal yang menarik perhatiannya adalah keberadaan stan makanan yang memungkinkan pengunjung mencoba beragam kuliner.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Budaya Korea Korea Korea Culture
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/205/3249129//korea_culture_ktour-tq7R_large.jpg
Korea Culture K-Tour Suguhi Demo Glass Skin Makeup hingga Dance Performance
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/320/3210133//prabowo_subianto-ir7L_large.jpg
Prabowo Bawa Oleh-Oleh Investasi Rp173 Triliun dari Korsel
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement