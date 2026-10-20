Pengunjung Korea Culture K-Tour Antusias Makin Dekat dengan Budaya Korea

JAKARTA - Korea Culture K-Tour di Korea 360, Lotte Mall Jakarta, menjadi salah satu acara yang menarik perhatian penggemar budaya Korea di Ibu Kota. Acara yang digelar Kedutaan Besar Korea Selatan ini tak hanya menawarkan pertunjukan hiburan.

Acara ini juga menghadirkan kesempatan bagi pengunjung untuk mengenal lebih jauh berbagai sisi Korea Selatan, mulai dari kuliner hingga destinasi wisata. Salah satu pengunjung bernama Kiki mengaku senang mengetahui adanya acara tersebut.

Ia pertama kali mendapat informasi mengenai Korea Culture K-Tour melalui Instagram dan baru mengetahui bahwa kegiatan itu diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia.

“Aku senang banget sih tahu ada acara ini di sini, karena sebenarnya sih aku tahunya dari Instagram, dan ternyata ini tuh diadakan oleh Kedutaan Korea ya,” ujar Kiki saat ditemui di Korea 360, Lotte Mall Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Kiki mengaku menikmati suasana acara sejak hari pertama. Salah satu hal yang menarik perhatiannya adalah keberadaan stan makanan yang memungkinkan pengunjung mencoba beragam kuliner.