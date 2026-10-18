King Faaz Berhasil Hafal Alquran Juz 26, Fairuz Titip Pesan soal Adab dan Akhlak

Fairuz A. Rafiq dan Sonny Septian bangga atas capaian sang anak yang berhasil menghafal dan tasmi Alquran Juz 26. (Foto: dok Instagram/@fairuzarafiq)

JAKARTA - Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh pasangan selebritis, Fairuz A. Rafiq dan Sonny Septian atas capaian sang anak yang berhasil menghafal dan melakukan tasmi Alquran Juz 26.

Kabar bahagia itu dibagikan oleh Fairuz dalam unggahan di akun instagramnya @fairuzarafiq. Dalam unggahan itu ia menunjukan foto dirinya bersama sang suami mendampingi putranya, King Faaz Arafiq yang tengah memegang sertifikat hafalan atau tasmi serta sebuah plakat.

Dalam takarir unggahan tersebut, Fairuz sempat mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas capaian sang anak yang berhasil menyelesaikan hafalan Alquran Juz 26.

“Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad wa Ala Ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah TabarakAllah. Alhamdulillah atas izin ALLAH abang faaz bisa menyelesaikan juzz 26 dengan lancar,” tulis Fairuz, dikutip Minggu (18/10/2026).

Pesan Fairuz untuk King Faaz

King Faaz. (Foto: dok Instagram/@fairuzarafiq)

Fairuz juga memberikan pesan kepada King Faaz agar bisa terus menjaga hafalan tersebut diiringi dengan adab dan akhlak yang baik. Terlebih perjuangan sang anak dalam menghafalkan Alquran dirasa masih panjang.

“Selalu ingat pesen mommy daddy ya nak dijaga hafalannya dan adab akhlak nya, perjuangan abang faaz masih sangat panjang,” ungkapnya.

Netizen Ikut Mendoakan

Fairuz beserta suami pun turut memberikan doa dan berkomitmen untuk selalu mendukung King Faaz agar istiqomah dalam menghafalkan Alquran.