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Cara Merawat Lidah Buaya agar Tumbuh Subur dan Manfaatnya Maksimal

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |07:05 WIB
Cara Merawat Lidah Buaya agar Tumbuh Subur dan Manfaatnya Maksimal
Ilustrasi cara merawat lidah buaya. (Foto: dok wirestock/Magnific)
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JAKARTA - Lidah buaya atau aloe vera dikenal sebagai salah satu tanaman yang mudah dirawat dan punya banyak manfaat. Selain cocok dijadikan tanaman hias di dalam maupun luar rumah, lidah buaya juga populer karena gel bening di dalam daunnya sering digunakan untuk menenangkan kulit yang mengalami iritasi ringan, termasuk akibat paparan sinar matahari.

Meski perawatannya relatif mudah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar lidah buaya tumbuh sehat dan tidak mudah rusak, mulai dari pencahayaan, jenis tanah, hingga cara menyiramnya. 

Berikut cara merawat lidah buaya di rumah seperti yang telah dilansir dari Southern Living:

1. Pastikan Dapat Cahaya yang Cukup

Lidah buaya menyukai tempat dengan pencahayaan terang. Tanaman ini bisa tumbuh dengan baik di bawah sinar matahari langsung maupun cahaya terang tidak langsung. Jika diletakkan di dalam rumah, kamu bisa menempatkannya di dekat jendela yang mendapat cukup sinar matahari.

Supaya pertumbuhannya merata, putar posisi pot secara berkala. Dengan begitu, semua sisi tanaman bisa mendapatkan pencahayaan yang cukup.

2. Tanah Berpasir Cocok untuk Lidah Buaya

Pemilihan media tanam juga berpengaruh terhadap kesehatan lidah buaya. Tanaman ini lebih cocok ditanam di tanah berpasir yang memiliki drainase baik sehingga air tidak menggenang di sekitar akar.

      
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