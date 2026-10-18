Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Menkes Minta Kelompok Rentan Jangan Keluar Rumah 

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |12:07 WIB
Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Menkes Minta Kelompok Rentan Jangan Keluar Rumah 
Ilustrasi karhutla. (Foto: dok pvproductions/Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat yang terdampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk tetap berada di rumah, khususnya bagi kelompok rentan. Upaya ini untuk mengurangi paparan serta menggunakan masker, kacamata serta baju panjang jika harus terpaksa ke luar rumah.

Hal itu disampaikan Budi menyusul kondisi kabut asap di wilayah terdampak karhutla semakin buruk dan ramai diperbincangkan di media sosial. Menurutnya, kondisi ini sangat berdampak bagi masyarakat khususnya kelompok rentan seperti bayi hingga ibu hamil. 

“Kami di Kementerian Kesehatan memang melihat bahwa bencana ini dampaknya cukup besar terutama untuk kaum rentan. Kita melihatnya tuh orang tua, balita, dan juga ibu hamil,” kata Budi kepada wartawan di Kantor Kementerian Dalam Negeri.

Imbauan Kemenkes untuk Minimalisir Dampak Karhutla

Ia menyebut, tugas dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini adalah memastikan kondisi kesehatan masyarakat di tengah kabut asap dengan cara memberikan imbauan dan edukasi untuk meminimalisir dampak paparan. 

Menurut Budi, masyarakat harus segera bisa beradaptasi untuk meminimalisir paparan, seperti dengan cara tetap berada di rumah dan tidak keluar kecuali ada kepentingan mendesak. 

“Yang saya sampaikan selalu adalah bahwa nomor satu kalau bisa stay di rumah. Kalau sudah kondisinya seperti itu, kita tahu alamnya sudah seperti ini, kita sebagai manusia harus bersegera beradaptasi dan usahakan stay di rumah. Jangan keluar kecuali benar-benar penting,” tuturnya.

Pakai Masker dan Kacamata Jika Harus Keluar Rumah

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/337/3248617//viral-WTAG_large.jpg
Walhi: Penanganan Kebakaran Hutan Butuh Tanggung Jawab Lintas Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/33/3248613//tasya_farasya-eGct_large.png
Tasya Farasya Curiga Kena Shadowban usai Bahas Karhutla, View Story Anjlok Drastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/320/3248602//bandara-vAtb_large.jpg
Daftar Bandara Terdampak Karhutla, Kabut Asap Meluas hingga Sulawesi dan Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/337/3248521//karhutla-mJZl_large.jpg
4 Petugas Tewas di Bromo, Ahli Soroti Standar Operasi Pemadaman Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/337/3248558//ferry_kurnia_rizkiyansyah-vZNr_large.jpg
Menunggu Hujan, Menjual Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/338/3248539//cuaca_jabodetabek-ZSfQ_large.jpg
BMKG: Asap Karhutla Sempat Terpantau di Jabodetabek, Kini Mulai Menjauh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement