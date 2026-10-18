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HOME WOMEN FOOD

Ini 4 Cara Praktis agar Alpukat Cepat Matang, dari Pisang hingga Oven

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |09:05 WIB
Ini 4 Cara Praktis agar Alpukat Cepat Matang, dari Pisang hingga Oven
Ilustrasi cara praktis alpukat cepat matang. (Foto: dok pvproductions/Magnific)
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JAKARTA - Alpukat selalu jadi buah pilihan untuk pola makan sehat karena mengandung lemak tak jenuh dan berbagai vitamin yang dibutuhkan tubuh. Tak hanya punya rasa yang enak, alpukat juga digemari karena teksturnya lembut.  

Namun, saat membeli alpukat biasanya buah masih keras dan belum siap dikonsumsi. Tentu hal ini menyebalkan, terutama jika kamu ingin langsung mengolahnya menjadi jus, salad, atau roti panggang.

Tenang, ada beberapa cara yang bisa dicoba untuk mempercepat proses pematangan alpukat di rumah. Mengutip The Standard, influencer asal Amerika Serikat, Alan Mandell, membagikan empat trik untuk membuat alpukat lebih cepat matang, yuk simak!

1. Simpan Alpukat bersama Pisang

Pisang menghasilkan gas etilen alami yang berperan dalam proses pematangan buah. Ketika alpukat diletakkan di dekat pisang, gas tersebut dapat membantu merangsang proses pematangan sehingga alpukat lebih cepat lunak.

Caranya cukup mudah. Letakkan alpukat yang masih keras di dekat beberapa buah pisang, kemudian simpan keduanya pada suhu ruang. Periksa kondisi alpukat secara berkala untuk mengetahui apakah teksturnya sudah mulai melunak.

2. Masukkan Alpukat ke Kantong Kertas

      
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