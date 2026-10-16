Mengenal Eye Floaters, Bintik atau Bayangan di Mata yang Ganggu Penglihatan

JAKARTA - Pernah melihat benda kecil seperti titik, koma, atau rambut halus yang seolah melayang dan bergerak mengikuti arah pandangan mata?

Kondisi ini dikenal sebagai eye floaters, bayangan kecil yang tampak melayang dalam penglihatan. Menurut dokter spesialis mata, dr. Hendra Kusuma, kondisi tersebut dapat terjadi akibat perubahan pada vitreus, yaitu zat berbentuk gel yang membantu mempertahankan bentuk bola mata.

Eye floaters bisa terjadi seiring bertambahnya usia, terutama setelah seseorang memasuki usia 40 tahun. Namun, orang yang lebih muda juga bisa mengalami eye floaters, khususnya mereka yang rabun jauh.

“Kadang-kadang juga pada pasien minus, pencairan vitreus itu terjadi lebih cepat, sehingga sering kali pasien dengan mata minus mendapatkan floaters,” tutur dr. Hendra lewat unggahannya di Instagram, dikutip pada Jumat (16/10/2026).

Meski sering kali tidak berbahaya, kemunculan eye floaters perlu diwaspadai jika terjadi perubahan secara tiba-tiba. Dokter Hendra menyarankan untuk segera memeriksakan mata apabila jumlah bayangan yang terlihat mendadak bertambah banyak, terutama jika disertai kilatan cahaya.

Gejala Eye Floaters

