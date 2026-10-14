Indonesia Siap Menuju Zero Suicide dengan Kolaborasi Global

BALI — Indonesia menjadi tuan rumah 6th International Zero Suicide Summit 2026 untuk pertama kalinya. International Zero Suicide Summit adalah forum internasional yang mempertemukan komunitas pencegahan bunuh diri, pemimpin layanan kesehatan, akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, serta praktisi kesehatan jiwa dari lebih dari 30 negara.

Mengusung tema “Turning the Tide Toward Zero”, konferensi berlangsung pada 13–14 Oktober 2026 di The Apurva Kempinski, Bali. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Zero Suicide International® bekerja sama dengan Henry Ford Health, serta bermitra dengan Wellspring Center Indonesia.

Penyelenggaraan Summit di Indonesia menjadi momentum untuk mempertemukan pengalaman dan praktik dari berbagai negara dengan konteks lokal, sekaligus memperluas jejaring dan kolaborasi dalam pengembangan pendekatan pencegahan bunuh diri yang berbasis bukti.

Brian Ahmedani selaku Executive Director Zero Suicide International mengatakan, “Pencegahan suicide membutuhkan lebih dari sekadar intervensi pada tingkat individu. Kita membutuhkan sistem yang mampu bekerja secara terintegrasi, memperkuat kapasitas tenaga kesehatan dan komunitas, serta memastikan praktik berbasis bukti dapat diterapkan secara berkelanjutan.”

“Melalui Summit ini, kami ingin mempertemukan pembelajaran dari berbagai negara dan memperkuat komitmen bersama untuk membangun sistem yang semakin mampu mencegah kehilangan nyawa akibat bunuh diri,” ujarnya.