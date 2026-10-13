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HOME WOMEN LIFE

5 Cara Merawat Anggrek agar Rajin Berbunga dan Tetap Cantik

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |07:05 WIB
5 Cara Merawat Anggrek agar Rajin Berbunga dan Tetap Cantik
Ilustrasi cara merawat anggrek. (Foto: dok jcomp/Magnific)
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JAKARTA - Anggrek merupakan tanaman hias yang populer dan digemari oleh siapapun, karena bunganya cantik dan bisa bertahan cukup lama. Namun, setelah bunganya gugur, tak sedikit orang yang bingung karena anggrek kesayangannya tidak kunjung berbunga kembali.

Sebenarnya, kondisi ini wajar. Anggrek membutuhkan waktu untuk beristirahat setelah berbunga sebelum kembali memasuki siklus berbunga berikutnya.

Melansir Southern Living, sebagian besar anggrek yang ditanam di dalam pot hanya berbunga satu kali dalam setahun. Meski begitu, bunganya bisa bertahan selama dua hingga empat bulan, bahkan lebih lama jika kondisinya mendukung.

Nah, seberapa sering anggrek bisa berbunga dan bagaimana cara merawatnya agar kembali mekar? Yuk, simak penjelasannya!

Seberapa Sering Anggrek Berbunga?

Frekuensi berbunga anggrek bergantung pada jenis tanaman dan cara perawatannya. Sebagian besar anggrek rumahan membutuhkan waktu istirahat selama beberapa bulan setelah bunganya gugur.

      
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