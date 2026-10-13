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Tenyata Ini Penyebab Rambut Beruban di Usia 20an, Simak Cara Menyiasatinya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |14:05 WIB
Tenyata Ini Penyebab Rambut Beruban di Usia 20an, Simak Cara Menyiasatinya
Ilustrasi rambut beruban di usia muda. (Foto: dok lifeforstock/Magnific)
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JAKARTA - Rambut beruban sering dianggap sebagai tanda bertambahnya usia. Namun, faktanya, sebagian orang sudah mulai memiliki rambut beruban sejak usia 20-an, sementara sebagian lainnya baru mengalaminya ketika memasuki usia yang lebih matang.

Bagi sebagian orang, rambut beruban bukanlah masalah dan justru menjadi bagian dari penampilan. Namun, ada juga yang merasa kurang percaya diri dan ingin menyamarkannya.

Sebenarnya apa penyebab rambut beruban di usia muda dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk, simak penjelasannya seperti yang dilansir dari Web MD.

Penyebab Rambut Beruban di Usia Muda

1. Faktor Genetik

Genetika menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kapan seseorang mulai beruban. Jika orang tua mengalami uban di usia muda, anaknya juga berpeluang mengalami hal serupa. Karena itu, munculnya uban lebih awal tak selalu menandakan adanya masalah kesehatan.

2. Kekurangan Vitamin B12

Kekurangan vitamin B12 berkaitan dengan munculnya uban dini. Vitamin ini berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh, sehingga kekurangannya perlu dikenali dan ditangani sesuai penyebabnya. Pada kondisi tertentu, perubahan warna rambut yang berkaitan dengan kekurangan vitamin B12 dapat membaik setelah masalah tersebut ditangani.

3. Gangguan Kelenjar Tiroid atau Hipofisis

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