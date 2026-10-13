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Warga Jatim, PRJ Surabaya 2026 Hadir Lagi dengan Pameran yang Lebih Lengkap

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |15:59 WIB
Warga Jatim, PRJ Surabaya 2026 Hadir Lagi dengan Pameran yang Lebih Lengkap
Pekan Raya Jatim Surabaya kembali hadir di tengah masyarakat Jawa Timur. (Foto: dok PRJ Surabaya)
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SURABAYA – Pekan Raya Jatim (PRJ Surabaya) kembali hadir di tengah masyarakat Jawa Timur. PT JIEXPO bersama PT Hardayawidya Graha kembali mempersembahkan PRJ Surabaya sebagai ajang promosi, hiburan, dan belanja terbesar di Jawa Timur. Acara ini berlangsung selama 11 hari, mulai 8 hingga 18 Oktober 2026 di Grand City Surabaya. 

Dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur dan Anniversary ke-16 Grand City Surabaya, serta melanjutkan kesuksesan di tahun sebelumnya, PRJ Surabaya 2026 hadir dengan skala yang lebih besar, lebih luas, dan lebih lengkap. 

Memasuki tahun ke-4 penyelenggaraan, tingginya antusiasme pengunjung yang datang tidak hanya dari Surabaya, tetapi juga dari berbagai daerah di Jawa Timur, turut mendorong perluasan area pameran tahun ini hingga mencapai ±15.000 sqm. Berdasarkan penyelenggaran tahun sebelumnya, gelaran PRJ Surabaya 2025 mencatat sebanyak 260.000 pengunjung dengan total transaksi mencapai Rp45 miliar.  

Tahun ini area pameran mencakup Main Atrium Mall, Open Space, Amusement Area, Exhibition Hall 1 – 2,  hingga Convention Hall. Dengan area yang semakin luas, PRJ Surabaya tahun ini akan diikuti lebih dari 350 stand dengan 600 brand, dengan komposisi 30 persen sektor UMKM dan 70 persen sektor swasta, dengan pilihan yang semakin beragam. 

Mengusung konsep one stop entertainment, pameran ini menghadirkan beragam pilihan produk dan hiburan  untuk seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Berbagai kategori yang tersedia meliputi electronic, food & beverage, fashion, health & beauty, automotive, accessories, home appliance, jewelry, hingga tourism dengan penawaran harga dan promo khusus selama event. 

Tidak hanya sekedar pameran multiproduk, PRJ Surabaya juga menjadi salah satu destinasi hiburan bagi masyarakat. Beragam acara dan hiburan turut digelar, seperti penampilan berbagai pengisi acara dan brand activation di masing-masing stand.  

      
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