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HOME WOMEN FASHION

Cara Merawat Baju Rajut Kesayangan agar Tetap Awet dan Tak Menyusut

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |09:05 WIB
Cara Merawat Baju Rajut Kesayangan agar Tetap Awet dan Tak Menyusut
Ilustrasi cara merawat bahan rajut. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Berbagai model baju berbahan rajut kini mudah ditemukan di pasaran. Mulai dari cardigan hingga sweater dengan model lucu dan warna yang menarik. Tapi, baju dengan bahan ini membutuhkan perawatan khusus agar tidak mudah rusak dan tetap nyaman dipakai.

Melansir dari laman The Guardian, salah mencuci bahan rajut bisa membuat ukurannya menyusut. Tak hanya itu, benangnya juga bisa menggumpal dikarenakan gesekan pada saat digunakan.

Untuk menghindarinya, lakukan cara ini agar baju berbahan rajut tetap dalam kondisi baik.  

1. Jangan Dicuci Terlalu Sering

Salah satu cara untuk menjaga baju rajut tetap awet adalah dengan tidak terlalu sering mencucinya, terutama jika pakaian tersebut terbuat dari wol.

Alih-alih dicuci, keringkan pakaian dengan cara diangin-anginkan karena wol mengandung lanolin yang bisa mengurangi bau dan tidak mudah menyerap kotoran tertentu. Selain itu, steamer juga dapat membantu menyegarkan pakaian.

2. Hindari Menggunakan Air Panas saat Mencuci

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